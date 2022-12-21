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Adam zıt anlamlısı nedir? Adamın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

19.12.2022 19:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçemizde hem isim hem de gerçek manasıyla kullanılan birçok sözcük vardır. Bu durum dilimizin çok geniş bir kelime dağarcığına sahip olmasından kaynaklıdır. Bunun yanı sıra kelimelerin bu kadar çok olması eş anlam ve zıt anlam kavramlarını da doğurur. Birbirinin tam tersi olan sözcükler zıt anlamlı olarak tabir edilir. Adam sözcüğü de günlük konuşma dilinde karşımıza çok çıkan kelimeler arasında yer alır. Peki, adam kelimesinin zıt anlamlısı nedir?

Adam zıt anlamlısı nedir? Adamın zıt anlamlısı kelime ve cümle içinde örnek kullanım

Adam sözcüğü dilimize Arapçadan gelmiştir. Arapça "adm" kökünden türetilen “ādem” sözcüğünden alıntıdır. Adam sözcüğü cümle içerisinde çoğunlukla isim görevinde kullanılır. Türk Dil Kurumuna göre bu sözcüğün toplam dokuz anlamı mevcuttur. Adam sözcüğünün anlamları şu şekildedir:

  • (İsim) İnsan
  • (İsim) Erkek kişi
  • (İsim) Birinin yanında bulunan ve işini yapan kimse
  • (İsim) Birinin yararlandığı, kullandığı kimse
  • (İsim) Daima birinin yanında olan, onu destekleyen, isteklerini yerine getiren kimse
  • (İsim) Görevli kimse
  • (İsim) İyi huylu, güvenilir kimse
  • (İsim) Bir alanı benimseyen kimse
  • (Halk ağzında) Koca, eş

Adam sözcüğü ile oluşan “kötü adam", "iş adamı", "adam başı", "adamakıllı" gibi birçok birleşik kelime mevcuttur. Ayrıca adam sözcüğünün içerisinde geçtiği “adam adama yük değil", "adama benzemek", "adama dönmek", "adam olana bir söz yeter", "adam olana çok bile", "adamdan saymak", "adam etmek” gibi kalıplaşmış deyim ve atasözleri de bulunur.

Açık zıt anlamlısı nedir? Açık zıt anlamlısı nedir?

Adam kelimesinin zıt anlamlısı olan sözcük nedir?

Zıt anlamlılık bazı dil bilimcilere ve anlam bilimcilere göre üç farklı kategoride incelenir. Bu kategori isimleri farklılık gösterse de temel olarak aynıdır. Ancak Türkçede genel olarak dört farklı başlık vardır. Türkçede zıt anlamlılık "yön gösteren ters anlamlılar", "ilişkisel ters anlamlılar", "dereceli ters anlamlılar" ve "ikili / kutupsal ters anlamlılar".

İlişkisel ters anlamlılar bağlamında adam kelimesinin zıt anlamı olarak "kadın" kelimesi düşünülse de Türk Dil Kurumu adamın zıt anlamlısı olan herhangi bir karşıt anlamlı kelime belirtmemiştir. Her ne kadar ilişkisel ters anlamlılar bağlamında adam zıt anlamlısı kelime için kadın örnek verilebilse de adam kelimesinin zıt anlamı olan kelime yoktur.

Acı zıt anlamlısı nedir? Acı zıt anlamlısı nedir?

Adamın zıt anlamlıları ile örnek cümleler

Anlamları birbirine karşıt olan sözcükler zıt anlamlı olarak ifade edilir. Adam zıt anlamlısı olmadığı için örnek cümleler kuramayız. Adam kelimesiyle ilgili örnek cümle kurmak gerekirse:

  • İşten eve dönerken uzun boylu sarı saçlı hoş bir adamla karşılaştım.
  • Bir adam her zaman hak ettiği yaştadır.
  • Sokak başında bir adamın yere çömelip ağladığına şahit olmuştu.
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