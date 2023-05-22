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Alçak gönüllülük nasıl yazılır, alçak gönüllülük yazımı nasıl olmalıdır? Alçak gönüllülük ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 23:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dilimizdeki bazı kelimeler, farklı dillere ait kelimelerin zamanla aldığı eklerle, söyleniş biçimleri ile ya da farklı şekilde değişip dönüşmesi ile Türkçeleşmiştir. İsim, sıfat ya da zarf gibi farklı türlerde olabilen bu kelimeler bazen de öz Türkçe olmalarına rağmen yanlış yazılabilir. Özellikle iki farklı kelimenin bir araya gelerek oluşturduğu birleşik türde kelimeler konusunda sıklıkla hataya düşülebilir. Peki, alçak gönüllülük yazımı nasıl olmalıdır?

Alçak gönüllülük nasıl yazılır, alçak gönüllülük yazımı nasıl olmalıdır? Alçak gönüllülük ayrı mı yazılır birleşik mi yazılır, TDK'ye göre doğru yazılışı nedir?

Türkçede bir kelime farkı bir kelime ile bir araya gelerek yeni anlamlara karşılık gelen birleşik türde kelimeler üretebilir. Alçak ve gönül kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan alçak gönüllü kelimesi de bu duruma örnek olan birleşik kelimelerden biridir. Birleşik kelimeler bazen ayrı bazen de bitişik olarak yazılabilir. Nasıl yazılacağını belirlemek için Türkçenin bu konudaki kurallarına bakılmalıdır. Örneğin eğer birleşik bir kelimeyi oluşturan iki kelime de anlamda bir kayıp yaşamıyorsa o kelimeler bitişik yazılmamalıdır.

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Alçak gönüllülük nasıl yazılır?

Alçak gönüllülük TDK Türkçe Sözlük sayfasına göre sıfat türünde birleşik bir kelimedir. Bir kişinin kendi değerini var olandan daha aşağıda gösteren, başkalarını küçük görmediği gibi büyüklenmeyen biri olduğunu ifade eden bir kelimedir. Engin gönüllü, mütevazı, tevazulu gibi eş anlamlı kelimeleri de bulunan alçak gönüllülük kelimesi mecaz anlamda kullanılan ve sıfat türünde olan bir kelimedir. Alçak ve gönül kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşmuştur. Türkçe kurallarına göre bir araya geldiklerinde iki kelime de anlamını kaybetmediği için alçak gönüllülük ayrı yazılması gereken bir kelimedir.

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Alçak gönüllülük ayrı mı yazılır?

Türkçede bir kelimenin ayrı ya da bitişik yazılması bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallara göre bir araya gelen iki kelime anlamını kaybetmezse0, ikileme olarak kullanılmadıysa, deyim değilse, iyelik eki almışsa, yön belirten yer adları değilse genellikle ayrı yazılmalıdır. Bu kurallar doğrultusunda alçak gönüllülük yazımı da ayrı olmalıdır. Çünkü Türkçe kurallarına göre iki kelime de herhangi bir anlam kaymasına uğramadığı için ayrı yazılması doğru olacaktır.

Alçak gönüllülük bitişik mi yazılır?

Alçak gönüllülük doğru yazılışı ayrı olmalıdır. Türkçede bitişik yazılması gereken kelimeler bazı kurallara bağlıdır. Bu kurallara göre birleşik kelimelerde yer alan iki kelime de anlam kaymasına uğradıysa, iki kelime bir sesli fark düşmesi ile bir araya geldiyse, sonuna “hane” kelimesi eklendiyse bitişik yazılmalıdır. Ancak alçak ve gönüllü kelimelerinin bir araya gelmesi ile oluşan alçak gönüllü kelimesi Türk Dil Kurumuna göre de ayrı yazılması gereken birleşik bir kelimedir. Bitişik yazılması doğru değildir.

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