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Alzaymır nasıl yazılır, alzaymır yazımı nasıl olmalıdır? Alzaymır mı alzehimer mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

03.05.2023 18:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkçe dünyadaki en zengin kelime dağarcığına sahip olan dillerden biridir. Bunun bir nedeni de farklı dillerden gelen birçok kelimeyi kabul etmiş ve bu kelimeleri zamanla Türkçeleştirmiş olmasıdır. Ancak bu durum yabancı dilden gelen bazı kelimelerin telaffuzlarında ya da yazımlarında sık sık hata yapılmasına da neden olmaktadır. Peki, alzaymır yazımı nasıl olmalıdır?

Alzaymır nasıl yazılır, alzaymır yazımı nasıl olmalıdır? Alzaymır mı alzehimer mi, TDK'ye gör doğru yazılışı nedir?

Türkçe karşılığı “erken bunama hastalığı” olarak kabul edilen Alzheimer bir demans türüdür. Beyin hücrelerindeki zaman içinde yaşana gerileme ve ölüm sebepli olarak ortaya çıkan hafıza kaybı ya da diğer adı ile bunama anlamına gelir. Bilişsel fonksiyonların azalması demektir ve nörolojik bir durumdur. En yaygın görülen demans türü olduğu bilinen Alzheimer, Türkçe dağarcığına geçerken dönüşüm yaşamış olan kelimelerden biridir.

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Alzaymır nasıl yazılır?

Alzaymır TDK (Türk Dil Kurumu) resmî internet sitesinde yer alan Türkçe Sözlük sayfasına göre isim türünde bir kelimedir. Tanımı ise şu şekildedir: “İlerleyen yaşlarda ortaya çıktığı görülen, hatırlama konusunda güçlük, hafızada gerileme, bazı fonksiyonlarda bozulma ile ilişkilendirilen bir hastalık türü." Alzaymır yazımı Türk Dil Kurumuna göre "alzaymır" şeklinde yazılır. İngilizce kökenli hâline göre ise “Alzheimer” olarak yazılmaktadır. Ancak dilimize yerleşen diğer yabancı kökenli sözcükler gibi Alzheimer kelimesi de zamanla değişmiş ve söylendiği şekliyle Alzaymır olarak Türkçeleşmiştir.

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Alzaymır mı alzehimer mi?

En sık görülen demans türü olan alzaymır hastalığı İngilizce dilinden dilimize yerleşmiş ve söyleniş şekline göre literatüre girmiştir. Bu nedenle bu hastalığın Türkçe karşılığının doğru yazımı Alzaymır olarak kabul edilmiştir. Alzaymır doğru yazılışı İngilizcede "Alzheimer" şeklinde olmalıdır. Türkçede alzaymır yazımı doğru kullanımdır. Ancak bazen bu hastalığın adı alzehimer ya da alzhaimer olarak da yazılabilmektedir. Bu kullanımlar yanlıştır. Doğru ifade Türkçe için alzaymır İngilizce için ise Alzheimer’dir.

En sık yanlış yazılan kelimelerden biri olan alzaymır bazen alzhaymır ya da alzaymer olarak da yazılmaktadır. Ancak bu kelime için bu tür yazımlar hatalıdır. Doğru olarak kullanımı “alzaymır”dır. Kelime Türkçe sözlük dağarcığına bu şekilde girmiştir.

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