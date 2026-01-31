SPOR

Alcaraz-Djokovic finalini kim kazanacak? Avustralya Açık'ta heyecan dorukta!

2026 Avustralya Açık'ta heyecan dorukta! Carlos Alcaraz, zorlu bir mücadele sonunda Alexander Zverev'i eleyerek finale yükseldi. Öte yandan Alcaraz'ın finaldeki rakibi ise yarı finalde Jannik Sinner'i yenen Novak Djokovic oldu. Erkekler finalinde Alcaraz ile Djokovic'in mücadelesi büyük merak konusu oldu.

Burak Kavuncu

Avustralya Açık'ta yarı finaller tamamlandı: Alcaraz Zverev'i elerjen, Djokovic ise Sinner geçti ve finalde eşleştiler.

Alcaraz-Djokovic finalini kim kazanacak? Avustralya Açık ta heyecan dorukta! 1

Melbourne'de tenis rüzgarı esmeye devam ediyor! 2026 Avustralya Açık, nefes kesen yarı final maçlarına sahne oldu. Turnuvanın favorilerinden Carlos Alcaraz, Alman rakibi Alexander Zverev ile karşılaştı. Yaklaşık 5 saat 27 dakika süren bu epik mücadelede Alcaraz, 3-2'lik skorla galip gelerek adını finale yazdırdı. Maç boyunca üstün bir performans sergileyen Alcaraz, özellikle kritik anlarda soğukkanlılığını koruyarak galibiyete ulaştı. Zverev ise güçlü oyunuyla Alcaraz'a zor anlar yaşatsa da, final biletini kapmaktan uzak kaldı.

FİNALİN ADI BELLİ OLDU!

Alcaraz-Djokovic finalini kim kazanacak? Avustralya Açık ta heyecan dorukta! 2

Alcaraz'ın finaldeki rakibi ise, Novak Djokovic oldu. Djokovic yarı finalde Jannik Sinner'i 3-2 ile geçerek adını finale yazdırdı ve Alcaraz'ın finaldeki rakibi oldu.

Turnuvada, Alcaraz'ın maçlar sırasında kullandığı 'turşu suyu' taktiği de dikkat çekiyor. Özellikle sıcak havalarda oyuncuların performansını etkileyen sıvı kaybını önlemek amacıyla kullanılan bu yöntem, Alcaraz'ın maç kondisyonunu korumasına yardımcı oluyor. Öte yandan, Djokovic'in geri dönüşleri de turnuvanın en çok konuşulan konularından biri. Zorlu maçlarda dahi pes etmeyen ve oyunun seyrini değiştirmeyi başaran Djokovic, tecrübesiyle genç rakiplerine meydan okuyor.

Avustralya Açık'ta erkekler finali için geri sayım başladı. Carlos Alcaraz, finalde Djokovic ile karşılaşacak. Tenis dünyası, bu büyük mücadeleyi heyecanla bekliyor. Şampiyon kim olacak? Bu sorunun cevabı, Melbourne'deki kortlarda belli olacak.

