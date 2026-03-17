Kadıköy’de şok görüntü! Fenerbahçe tribünleri ıssız kaldı: Oyuncular şaşırdı

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile Kadıköy’de oynadığı mücadelede, tribünlerdeki boşluklar spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Şampiyonluk yarışındaki kritik virajda taraftar ilgisinin bu denli düşük kalması, hem yönetim hem de futbolcular için beklenmedik bir tablo oluşturdu.

KADIKÖY'DE ALIŞILMADIK SESSİZLİK

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin, sahasında Gaziantep FK’yı konuk ettiği akşamda tribünler sınıfı geçemedi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Chobani Stadyumu’nun tribünlerindeki devasa boşluklar, ekran başındaki izleyicileri ve statta bulunan az sayıdaki taraftarı şaşırttı.

TRİBÜNLER NEDEN BU KADAR BOŞ?

Normal şartlarda kapalı gişe oynamaya alışkın olan sarı-lacivertli camiada, tribünlerin doluluk oranının %50’nin altında kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Taraftarların bu ilgisizliği sosyal medyada şu üç ana nedene bağlandı:

Hafta içi sendromu: Maçın iş günü ve saatinin taraftarları zorlaması.

Yönetime/Futbola Tepki: Son haftalardaki performans dalgalanmaları ve bilet fiyatları.

Motivasyon Kaybı: Şampiyonluk yarışındaki puan farkının yarattığı karamsarlık.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR!

Galatasaray ile olan puan farkının açılması üzerine Gaziantep FK karşısında boş tribünlere oynayan sarı-lacivertli takımda futbolcular sahaya girdiği anda büyük şaşkınlık yaşadı.