SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe

Kadıköy’de şok görüntü! Fenerbahçe tribünleri ıssız kaldı: Oyuncular şaşırdı

Trendyol Süper Lig'in 26.haftasında Fenerbahçe evinde Gaziantep FK'yı ağırladı. Maçta tribünlerdeki boşluklar büyük dikkat çekti.

Burak Kavuncu

Fenerbahçe’nin Gaziantep FK ile Kadıköy’de oynadığı mücadelede, tribünlerdeki boşluklar spor kamuoyunda geniş yankı buldu. Şampiyonluk yarışındaki kritik virajda taraftar ilgisinin bu denli düşük kalması, hem yönetim hem de futbolcular için beklenmedik bir tablo oluşturdu.

KADIKÖY'DE ALIŞILMADIK SESSİZLİK

Süper Lig’de şampiyonluk mücadelesi veren Fenerbahçe’nin, sahasında Gaziantep FK’yı konuk ettiği akşamda tribünler sınıfı geçemedi. Maçın başlama düdüğüyle birlikte Chobani Stadyumu’nun tribünlerindeki devasa boşluklar, ekran başındaki izleyicileri ve statta bulunan az sayıdaki taraftarı şaşırttı.

TRİBÜNLER NEDEN BU KADAR BOŞ?

Normal şartlarda kapalı gişe oynamaya alışkın olan sarı-lacivertli camiada, tribünlerin doluluk oranının %50’nin altında kalması tartışmaları da beraberinde getirdi. Taraftarların bu ilgisizliği sosyal medyada şu üç ana nedene bağlandı:

Hafta içi sendromu: Maçın iş günü ve saatinin taraftarları zorlaması.

Yönetime/Futbola Tepki: Son haftalardaki performans dalgalanmaları ve bilet fiyatları.

Motivasyon Kaybı: Şampiyonluk yarışındaki puan farkının yarattığı karamsarlık.

BÜYÜK ŞAŞKINLIK YAŞADILAR!

Galatasaray ile olan puan farkının açılması üzerine Gaziantep FK karşısında boş tribünlere oynayan sarı-lacivertli takımda futbolcular sahaya girdiği anda büyük şaşkınlık yaşadı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:00 78'
Fenerbahçe Fenerbahçe
3 - 1
Gaziantep FK Gaziantep FK

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Gaziantep FK tribün son dakika fenerbahçe
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Irak'ın en büyük petrol sahasına saldırı! Panikle kaçıştılar

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Netanyahu Trump ile görüştü: "Sürprizlerimiz var"

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Osimhen yarışı karıştı! 10 milyon daha veren onu alır: Galatasaray fiyatını belirledi

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

Başörtülü pozlarını paylaştı! Sosyal medya ikiye bölündü

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

‘2027’de duyuracaklar’ İslam Memiş 'Bela' deyip uyardı

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

Trafikte hız sınırını aşanlara kademeli ceza: Limitler değişti!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.