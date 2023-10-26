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ALDATMAK 42. BÖLÜM İZLE! Aldatmak hangi gün, bu akşam var mı? İşte son bölüm özeti

26.10.2023 18:50 | Son Güncelleme:
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Aldatmak 42. bölüm izle ekranı dizinin izleyicileri tarafından araştırılıyor. ATV'de yayınlanan ve ikinci sezonuna başlayan dizide Vahide Perçin, Ercan Kesal ve Mustafa Uğurlu gibi usta oyuncular başrolde yer alıyor. ATV yayın akışı ve ATV canlı izle ekranı da araştırılan diğer konular oldu. Peki, ATV Aldatmak yeni bölüm ne zaman, bu akşam var mı? İşte Aldatmak 42. bölüm izle ekranı ve son bölüm özeti ile ATV yayın akışı

Aldatmak yeni bölüm için geri sayım devam ediyor. Bu akşam 40. bölüm ile ekrana gelecek olan Aldatmak dizisi, konusu itibariyle büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Dizi geçtiğimiz hafta milli yas nedeniyle yayınlanmamıştı. ATV yayın akışı ve Aldatmak 42. bölüm izle ekranı kullanıcılar tarafından sorgulanıyor. İşte ATV'nin sevilen dizisiyle ilgili bilgiler ve ATV yayın akışı...

ALDATMAK HANGİ GÜN, BU AKŞAM VAR MI?

Aldatmak yeni bölüm bu akşam saat 20.00'de izleyiciyle buluşacak. 42. bölüm ile izleyiciyle buluşacak olan dizi ATV'de yayınlanıyor. Aldatmak dizisi her hafta perşembe günleri ATV'de ekrana geliyor. Sevilen dizi geçen hafta verdiği milli yas arasından sonra bu akşam yeni bölümü ile ekrana gelecek.

ALDATMAK 42. BÖLÜM İZLE!

Tolga ve Kahraman ile ilgili çıkan haberlerin sonuçlarıyla yüzleşmek zorunda kalan kişi Oylum olur. Ancak bu sefer Oylum umutsuzluğa düşmeyecek, oğlu ile kurmaya çalıştığı yuvaya zarar gelmemesi için daha önce gitmediği kadar ileri gidecektir. Bununla birlikte çıkan haberler sonrası hem Tolga hem de Kahraman için görmeyi reddettikleri gerçekleri kabullenme vakti gelmiştir. Tolga hiç beklemediği bir anda kendini pişmanlık ve vicdan azabı içinde bulur. Bir anlık bir dikkatsizlik ise Kahraman'ın Oylum'a karşı içinde biriktirdiklerinin açığa çıkmasına sebep olacaktır.

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ALDATMAK SON BÖLÜM ÖZETİ

Güzide, hastanede karışan bebeğiyle ilgili öğrendiği yeni bir bilgi sebebiyle ne yapacağını bilemez. Evladı olması muhtemel bir isme ulaşan Güzide'yi büyük bir şok beklerken, hem Tarık hem de Sezai ona yardım eli uzatmaya çalışır. Mualla'nın baskı ve zorlamaları her geçen gün daha da artarken Oylum için bir tutsaklığa dönüşen ev hayatının katlanılabilir tek kısmı Kahraman'dır. Oylum'a olan aşkı yüzünden gözü artık hiçbir şey görmeyen Tolga ise sonuçlarını hiç düşünmeden bir hamle yapar. Bu hamle Tolga'nın yalnızca babasını değil, Mualla'yı da karşısına almasına sebep olacaktır.

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Güzide, saygıdeğer bir aile mahkemesi hakimidir. Pek çok evliliği yıkımdan kurtarmış, birçok çocuğun hak ettikleri şefkat ve sevgiyi görmesini sağlamış, her zaman adaletin yanında olmuş dürüst ve prensipli bir kadındır. Kocası ve iki çocuğuyla örnek bir aile olduklarını, onurlu bir hayat yaşadıklarını, evliliklerinin bundan sonrasının alışılmış bir sevgi, mutluluk ve huzur içinde geçeceğini sanmaktadır. Bir gün Güzide’nin tesadüfen çektiği bir ilmek çorap söküğü gibi ilerler ve mutlu sandığı ailesinin sıcak bir yuva değil, kumdan bir kale olduğu ortaya çıkar.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Aldatmak
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
01:20 Safir
03:50 Mutfak Bahane
05:50 Bir Küçük Gün Işığı

Günün Magazin olayları


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