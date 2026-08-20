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Uzak Şehir için karar verildi! Tarih belli oldu

Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın başrollerini paylaştığı Uzak Şehir için hazırlıklar başladı. Kanal D'nin reyting rekortmeni dizisi Uzak Şehir'in yeni bölümleri için tarih belli oldu.

Uzak Şehir için karar verildi! Tarih belli oldu
Öznur Yaslı İkier

Başrollerini Ozan Akbaba ve Sinem Ünsal'ın paylaştığı Uzak Şehir, ikinci sezon finalinin ardından izleyicilerine veda etti. Sezon boyunca reytinglerde başarılı sonuçlar elde eden dizinin yeni sezon hazırlıkları da başladı.

Kanal D’nin AyNa Yapım imzalı dizisi “Uzak Şehir” bugün sete çıkacak. Yeni afişi hazırlanan Uzak Şehir’in 3. Sezon, 64. bölüm çekimleri İstanbul’da başlayacak, 2 günlük çekimin ardından ekip Budapeşte’ye uçacak.

Uzak Şehir için karar verildi! Tarih belli oldu 1

TARİH BELLİ OLDU
Uzak Şehir'in yeni bölümlerinin eylül ayının ilk ya da ikinci haftası izleyici karşısına çıkması planlanıyor.

Uzak Şehir için karar verildi! Tarih belli oldu 2

UZAK ŞEHİR'DE KİMLER AYRILDI?
Uzak Şehir dizisinin sezon finaliyle birlikte kadrodan Boran (Burç Kümbetlioğlu), Şahin (Alper Çankaya), Demir (Ferit Kaya) diziye veda etti.

UZAK ŞEHİR 63. BÖLÜM ÖZETİ:
Alya ve Cihan, çetin savaşların ardından aşklarını görkemli bir düğünle taçlandırmaya hazırlanırken, konağı uzun süre sonra ilk kez tatlı bir telaş sarar. Ancak geçmişin gölgeleri, bu mutluluğa geçit vermemeye kararlıdır. Meryem’in sakladığı en büyük sırrı elinde bir koz olarak tutan Boran, sınırları zorlayan bir tehditle kartları yeniden dağıtır.

Uzak Şehir için karar verildi! Tarih belli oldu 3

Meryem, çaresizlik içinde geri dönülmez bir kararın eşiğine sürüklenirken, Boran’ın Cihan’dan intikam alma hırsı Alya’yı hayati bir seçimle baş başa bırakır. Sevdiği adamın geleceği ve kalbindeki yara arasında sıkışan Alya, büyük aşkını korumak adına kendi kıyametini başlatır.

Mutluluk şarkılarının yerini aniden alan silah sesleri, geçmişten gelen öfkeli bir düşmanın intikamıyla birleşir. Silahların patladığı, fedakarlıkların yapıldığı ve kaderlerin tamamen altüst olduğu o karanlık günde, Albora'da hiçbir şey bir daha eskisi gibi olmayacaktır.

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Anahtar Kelimeler:
Sinem Ünsal Ozan Akbaba Uzak Şehir
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