Teşkilat’ın yeni başrolü belli oldu! Rabia Soytürk yerine Bensu Soral getirildi

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi “Teşkilat”, 7 Haziran akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verdi. Dizinin sezon finalinde başrol Rabia Soytürk projeye veda etmişti.

sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan fenomen dizi Teşkilat’ın 25 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor. Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı Double Click imzalı dizinin Altay’ı Tolga Sarıtaş’a başrolde eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çektiği “Organize İşler Sazan Sarmalı” dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bensu Soral, Teşkilat’ın kadrosuna dahil oldu.

Soral ilk gelen bilgilere göre “Azra” rolüne hayat verecek. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide Altay’ı başta evli olarak göreceğimiz konuşuluyor.