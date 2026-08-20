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Teşkilat’ın yeni başrolü belli oldu! Rabia Soytürk yerine Bensu Soral getirildi

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi Teşkilat'ın yeni başrolü belli oldu. Sezon finalinde projeden ayrılan Rabia Soytürk yerine Bensu Soral getirildi.

Teşkilat’ın yeni başrolü belli oldu! Rabia Soytürk yerine Bensu Soral getirildi
Öznur Yaslı İkier

TRT 1’in ilgiyle takip edilen dizisi “Teşkilat”, 7 Haziran akşamı yayınlanan sezon finali bölümüyle ekranlara kısa bir ara verdi. Dizinin sezon finalinde başrol Rabia Soytürk projeye veda etmişti.

  1. sezonuyla seyirci karşısına çıkacak olan fenomen dizi Teşkilat’ın 25 Ağustos’ta sete çıkması planlanıyor. Teşkilat Yazı Grubu’nun kaleme aldığı Double Click imzalı dizinin Altay’ı Tolga Sarıtaş’a başrolde eşlik edecek oyuncu belli oldu.

Teşkilat’ın yeni başrolü belli oldu! Rabia Soytürk yerine Bensu Soral getirildi 1

Birsen Altuntaş'ın haberine göre; son olarak Yılmaz Erdoğan’ın Netflix için çektiği “Organize İşler Sazan Sarmalı” dizisinde rol alan başarılı oyuncu Bensu Soral, Teşkilat’ın kadrosuna dahil oldu.

Teşkilat’ın yeni başrolü belli oldu! Rabia Soytürk yerine Bensu Soral getirildi 2

Soral ilk gelen bilgilere göre “Azra” rolüne hayat verecek. Zaman atlamasının yaşanacağı dizide Altay’ı başta evli olarak göreceğimiz konuşuluyor.

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Bensu Soral Tolga Sarıtaş teşkilat trt
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