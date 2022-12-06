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Aldatmak dizisi Elmas kimdir? Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aldatma dizisine transfer oldu!

06.12.2022 11:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Defne Samyeli, her perşembe yayınlanan Aldatmak dizisine transfer oldu. Samyeli, dizinin tanıtımında görüldü. Dizde, Güzide'nin avukatı Elmas rolüne hayat verecek. Bununla birlikte Defne Samyeli'nin hayatı araştırılmaya başlandı. Peki Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte detaylar...

Aldatmak dizisi Elmas kimdir? Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aldatma dizisine transfer oldu!

Defne Samyeli Aldatmak dizisinde rol alacak. Böylelikle ünlü ismin hayatı, işleri hakkındaki araştırmalar hız kazandı. Peki Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Defne Samyeli oyuncu, sunucu, şarkıcı, löşe yazarıdır. Deren Talu ve Derin Talu adında iki kızı bulunuyor. İşte detaylar...

DEFNE SAMYELİ KİMDİR?

1 Temmuz 1972 İstanbul doğumlu Defne Samyeli 50 yaşındadır. 1995 - 2011 yılları arasında Eren Talu ile evli kaldı. 1991 yılında katıldığı güzellik yarışmasında üçüncü oldu. Birçok yapımda sunuculuk görevini üstlendi. Sunuculuk alanında birden fazla ödülün sahibi oldu.

Aldatmak dizisi Elmas kimdir? Defne Samyeli kimdir, kaç yaşında ve nereli? Aldatma dizisine transfer oldu!

Son zamanlarda sosyal medyada oldukça aktif olan Samyeli, pozlarıyla da magazin gündeminde sıklıkla yer alıyor.

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