Güllü soruşturması Arka Sokaklar masasında! Tartışma yarattı: Cast direktörüne yorum yağdı

Kanal D ekranlarının en uzun soluklu dizisi Arka Sokaklar bu defa Güllü soruşturmasını masaya yatırdı. 741. bölümüyle ekrana gelecek olan dizi daha yayınlanmadan sosyal medyada gündem olmayı başardı. Dizide Güllü'nün kızı Tuğyan'a hayat veren oyuncunun benzerliği de dikkatlerden kaçmadı.

Güllü soruşturması Arka Sokaklar masasında! Tartışma yarattı: Cast direktörüne yorum yağdı
Öznur Yaslı İkier

Cuma akşamları milyonları Kanal D ekranında buluşturan fenomen dizi Arka Sokaklar, bu defa Güllü soruşturmasını konu ediniyor. Arka Sokaklar'ın 741. bölüm 2. fragmanı yayınlanır yayınlanmaz sosyal medyada gündem olmayı başardı. Güllü soruşturmasının işlenmesi adeta tartışma yarattı.

ARKA SOKAKLAR 741. BÖLÜM ÖZETİ:

Rıza Baba, evinin terasından düşüp hayatını kaybeden ünlü sanatçı Songül Tan için basına açıklama yapar. Diğer yandan ekip ise bu ölümün bir kaza mı yoksa cinayet mi olduğunu araştırmaya başlar...

Arka Sokaklar'ın cuma günü yayınlanacak olan yeni bölümü sosyal medyayı şimdiden ikiye böldü. Bazı izleyiciler Güllü konusunun işlenmesinden rahatsız olurken bazı izleyiciler 'Gerçek hayatta olan olayların dizide canlandırılması çok güzel' yorumlarında bulundular.

Güllü soruşturması Arka Sokaklar masasında! Tartışma yarattı: Cast direktörüne yorum yağdı 1

Dizinin fragmanındaki bir başka detay ise Güllü'nün kızı Tuğyan'ı canlandıran oyuncunun benzerliği oldu. Tuğyan ve Sultan'a benzer oyuncuların bulunması takdir edildi.

Güllü soruşturması Arka Sokaklar masasında! Tartışma yarattı: Cast direktörüne yorum yağdı 2

Herkes cast direktörüne 'helal olsun', 'İki kızında aynısı olmuş tebrikler' gibi yorumların yapılmasına neden oldu.

NE OLMUŞTU?

Yalova'daki evinin 6. kattaki penceresinden 26 Eylül'de düşen sanatçı Güllü'nün (52) ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.

Güllü soruşturması Arka Sokaklar masasında! Tartışma yarattı: Cast direktörüne yorum yağdı 3

Soruşturma kapsamında Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter, "tasarlayarak yakın akrabayı öldürmek" suçlamasıyla tutuklanıp cezaevine gönderilmişti.

