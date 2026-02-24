Hikmet Tuğsuz'dan yorum geldi: Ulan Sercan kaptın kızı...

Survivor'da aşk rüzgarı esiyor; Sercan Yıldırım yine başrolde. Önceki sezonlarda Nisa ve Aleyna'dan hoşlanan, Turabi'nin ise 'Evlilik programına geliyor gibi' diyerek eleştirdiği Sercan Deniz'den mi hoşlanıyor?

Konseyde özellikle Sercan'ın Deniz ile bir dönem aşk yaşadığı iddiası olan Eren'i istemediği görüntüler dikkat çekmişti.

Bayhan ise yaşananlara dair "Gönül üçgeni ile ilgili bizim gözden kaçırdığımız bir matematik varmış da bizim haberimiz yokmuş" ifadelerini kullandı.

Sercan'ın Deniz'e olan ilgili sonrası sosyal medyada da bu konu gündem oldu. Ülkede hakkında yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz da konuya sessiz kalmadı.

Hikmet Tuğsuz paylaşımında "Ulan Sercan gönderdin adamı kaptın kızı! Korkulur senden" yorumunda bulundu.

Paylaşımda yapay zeka ile yapılan Sercan ve Deniz'in el ele görüntüsü de dikkat çekti.