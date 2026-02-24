MAGAZİN

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel

Hikmet Tuğsuz'dan yorum geldi: Ulan Sercan kaptın kızı...

Survivor'da Sercan Yıldırım'ın Deniz'e ilgisi olduğu iddiası gündemi salladı. Sercan'ın Eren'i Deniz'den kıskanıp elenmesine sebep olması sonrasında Hikmet Tuğsuz'dan da bomba yorum geldi.

Hikmet Tuğsuz'dan yorum geldi: Ulan Sercan kaptın kızı...

Survivor'da aşk rüzgarı esiyor; Sercan Yıldırım yine başrolde. Önceki sezonlarda Nisa ve Aleyna'dan hoşlanan, Turabi'nin ise 'Evlilik programına geliyor gibi' diyerek eleştirdiği Sercan Deniz'den mi hoşlanıyor?

Konseyde özellikle Sercan'ın Deniz ile bir dönem aşk yaşadığı iddiası olan Eren'i istemediği görüntüler dikkat çekmişti.

Bayhan ise yaşananlara dair "Gönül üçgeni ile ilgili bizim gözden kaçırdığımız bir matematik varmış da bizim haberimiz yokmuş" ifadelerini kullandı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Survivor aşk adasına döndü! 'Gönül üçgeni' gündemi Survivor aşk adasına döndü! 'Gönül üçgeni' gündemi

Sercan'ın Deniz'e olan ilgili sonrası sosyal medyada da bu konu gündem oldu. Ülkede hakkında yakalama kararı olan Hikmet Tuğsuz da konuya sessiz kalmadı.

Hikmet Tuğsuz dan yorum geldi: Ulan Sercan kaptın kızı... 1

Hikmet Tuğsuz paylaşımında "Ulan Sercan gönderdin adamı kaptın kızı! Korkulur senden" yorumunda bulundu.

Paylaşımda yapay zeka ile yapılan Sercan ve Deniz'in el ele görüntüsü de dikkat çekti.

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok

Masrafsız bankacılığın tadını çıkarın! EFT/FAST/Havale masrafı yok
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Ah Eleni ah! "Gözyaşları seldur..."Ah Eleni ah! "Gözyaşları seldur..."
Fragman herkesi şaşırttı! ''Elini bile sürmemişti''Fragman herkesi şaşırttı! ''Elini bile sürmemişti''

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Sercan Yıldırım
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Trump: "Anlaşma yapmazsak onlar için çok kötü bir gün olacak"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Tartışma yaratacak sözler! "Allah beni kurtardı, Mansur Bey’i de kurtarsın"

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenerbahçe'ye Kadıköy'de son dakikada yıkıldı! Kasımpaşa'yı geçemedi

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Fenomen diziden bir anda çıkarılmış! "Benim için ani oldu"

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Altın yatırımcıları dikkat! Gram altın için sürpriz oran: Uzman isimden kritik uyarı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

Gram altında yükseliş! İşte çeyrek altın fiyatı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.