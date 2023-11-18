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Aldatmak dizisinden flaş ayrılık! O isim veda ediyor

18.11.2023 11:30 | Son Güncelleme:
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Vahide Perçin'in başrolünde yer aldığı Atv'nin sevilen yapımı Aldatmak dizisinde flaş bir ayrılık daha yaşanacak. Aras Aydın’dan sonra bir isim daha projeye veda edecek.

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aldatmak dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Sevilerek izlenen dizide peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başlandı.

aldatmak

Vahide Perçin’in başrolünü oynadığı Tims&B imzalı dizide sezon başında Aras Aydın ekibe veda etmişti. Dizide yeni bir ayrılık daha yaşanacağı ortaya çıktı.

selin kahraman

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziden ayrılacak olan isimlerden biri de güzel oyuncu Selin Kahraman... Sevilen dizide Zeliş rolüne hayat veren Kahraman’ın senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi. Öte yandan “Aldatmak” dizisinde yeni bir ayrılığın daha yaşanması bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
aldatmak Oyuncu
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