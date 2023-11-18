Aldatmak dizisinden flaş ayrılık! O isim veda ediyor

Perşembe akşamları Atv ekranlarında izleyicisiyle buluşan Aldatmak dizisi her bölümüyle büyük yankı uyandırıyor. Sevilerek izlenen dizide peş peşe ayrılıklar yaşanmaya başlandı.

Vahide Perçin’in başrolünü oynadığı Tims&B imzalı dizide sezon başında Aras Aydın ekibe veda etmişti. Dizide yeni bir ayrılık daha yaşanacağı ortaya çıktı.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; diziden ayrılacak olan isimlerden biri de güzel oyuncu Selin Kahraman... Sevilen dizide Zeliş rolüne hayat veren Kahraman’ın senaryodaki hikâyesinin bittiği öğrenildi. Öte yandan “Aldatmak” dizisinde yeni bir ayrılığın daha yaşanması bekleniyor.





