Aldatmak dizisi hakkında detaylar araştırılıyor. Aldatmak dizisinin uyarlama olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Aldatmak dizisinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaparken dizinin senaryosu ise Yıldız Tunç tarafından kaleme alınıyor. Peki Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aile mahkemesi hakimi olan Güzide, evliliğini birçok defa kurtarmış, çocuklarına şefkatle ve sevgiyle davranmış, her zaman adaletten yana olmuş bir kadındır. Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek, yakınlarının gerçek yüzlerini bir bir görmesine neden olur. Dizide sadece Güzide değil, diğer karakterler de yakınları tarafından aldatılır.

ALDATMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy

Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş

Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy

Yusuf Çim - Ozan Yenersoy

Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu

Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu

Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy

Asena Girişken - Yeşim Denizeren

Cem Sürgit - Ümit Özgüder

Meltem Baytok - Nazan Tokluca



