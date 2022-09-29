Aldatmak dizisi hakkında detaylar araştırılıyor. Aldatmak dizisinin uyarlama olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Aldatmak dizisinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaparken dizinin senaryosu ise Yıldız Tunç tarafından kaleme alınıyor. Peki Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...
Aile mahkemesi hakimi olan Güzide, evliliğini birçok defa kurtarmış, çocuklarına şefkatle ve sevgiyle davranmış, her zaman adaletten yana olmuş bir kadındır. Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek, yakınlarının gerçek yüzlerini bir bir görmesine neden olur. Dizide sadece Güzide değil, diğer karakterler de yakınları tarafından aldatılır.
Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Asena Girişken - Yeşim Denizeren
Cem Sürgit - Ümit Özgüder
Meltem Baytok - Nazan Tokluca
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