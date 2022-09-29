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Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler?

29.09.2022 20:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerinde Vahide Perçin, Yusuf Çim, Ercan Kesal gibi oyuncuların yer aldığı Aldatmak dizisi 29 Eylül akşam saatlerinde ikinci bölümüyle seyircilerle buluşuyor. İlk bölümüyle beğeni toplayan Aldatmak dizisi hakkında detaylar merak konusu oldu. Drama türündeki filmde bir aile hikayesi işleniyor. Peki Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler?

Aldatmak dizisi hakkında detaylar araştırılıyor. Aldatmak dizisinin uyarlama olup olmadığı hakkında bir bilgi bulunmuyor. Aldatmak dizisinin yönetmenliğini Murat Saraçoğlu yaparken dizinin senaryosu ise Yıldız Tunç tarafından kaleme alınıyor. Peki Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler? İşte merak edilenler...

ALDATMAK DİZİSİNİN KONUSU NEDİR?

Aile mahkemesi hakimi olan Güzide, evliliğini birçok defa kurtarmış, çocuklarına şefkatle ve sevgiyle davranmış, her zaman adaletten yana olmuş bir kadındır. Güzide'nin tesadüfen çektiği bir ilmek, yakınlarının gerçek yüzlerini bir bir görmesine neden olur. Dizide sadece Güzide değil, diğer karakterler de yakınları tarafından aldatılır.

Aldatmak dizisinin konusu nedir? Aldatmak dizisinin oyuncuları kimler?

ALDATMAK DİZİSİNİN OYUNCULARI KİMLER?

Vahide Perçin - Güzide Yenersoy
Ercan Kesal - Ali Sezai Okumuş
Mustafa Uğurlu - Tarık Yenersoy
Yusuf Çim - Ozan Yenersoy
Cem Bender - Oltan Kaşifoğlu
Caner Şahin - Tolga Kaşifoğlu
Feyza Sevil Güngör - Oylum Yenersoy
Asena Girişken - Yeşim Denizeren
Cem Sürgit - Ümit Özgüder
Meltem Baytok - Nazan Tokluca

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