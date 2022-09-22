Aldatmak dizisinin Ozan'ı Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim nereli ve kaç yaşında?

Aldatmak dizisinin oyuncu kadrosunda, Vahide Perçin, Ercan Kesal, Mustafa Uğurlu, Yusuf Çim, Cem Bender, Caner Şahin, Feyza Sevil Güngör, Asena Girişken, Cem Sürgit ve Meltem Baytok gibi isimler yer alıyor. ATV'nin yeni dizisi olan Aldatmak oyuncularından Yusuf Çim'in hayatı, diziyi takip eden kişiler tarafından merak edildi. Peki, Aldatmak dizisinin Ozan Yenersoy'u Yusuf Çim kimdir? Yusuf Çim nereli ve kaç yaşında?
26 Eylül 1991'de İstanbul'un Fatih ilçesinde dünyaya geldi. Aslen Giresun'un Alucra ilçesindendir.3 çocuklu bir ailenin en küçük ferdidir. Beyoğlu Anadolu Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi Bilgisayar Teknolojisi mezunudur. Akademi 35 Buçuk Sanat Evi'nde oyunculuk eğitimi almıştır.
2009 yılından itibaren birçok markanın ve FHM dergisinin katalog çekimlerinde yer almıştır. 2011 Best Model of Turkey öncesi ve sonrası birçok defile de boy göstermiştir. Tanınmış markalar için podyuma çıkmıştır. Müzik kariyeri 2013 Ağustos'ta çıkardığı Olsun Bi Kere EP albümüyle başladı.
İlk oyunculuk kariyerinde Tayfun Güneyer'in yazdığı ve yönettiği, 2014'de Show TV'de yayınlanan Ezra adlı dizideki "Başkomiser Tek Tabanca Mustafa" rolünde oynamıştır. 2015 yılında Star TV'de yayınlanan Çilek Kokusu adlı dizide "Burak Mazharoğlu" karakterini canlandırmıştır. 2016 yılında Star TV'de Hanım Köylü adlı dizide yer almıştır. Yusuf Çim aynı zamanda bazı programlarda sunuculuk yapmıştır.
2019 Bana Bir Aşk Şarkısı Söyle
Hababam Sınıfı Yeniden
2021 Hababam Sınıfı Yaz Oyunları
2014 Ezra Başkomiser Mustafa
2015 Çilek Kokusu
2016 Hanım Köylü
2017 İçimdeki Fırtına
2017 Seven Ne Yapmaz
2018 Servet Can Yiğit
2020 İyi Günde Kötü Günde
2020-2021 Akrep
2022- Aldatmak
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