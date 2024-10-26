Aldığı kilolarla gündemdeydi! Kıvanç Tatlıtuğ 15 saniyede servet kazanıyor! Sosyal medya kazancı dudak uçuklattı

Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinde hayat verdiği 'Aslan Soykan' karakteri ile büyük beğeni toplayan Kıvanç Tatlıtuğ bir süredir herhangi bir projede yer almıyor.

Yaz dönemini ailesiyle birlikte Bodrum'da tatil yaparak geçiren ünlü isim aldığı kilolarla uzun süre konuşulmuştu. Geçtiğimiz günlerde de bir reklam çekimi için kamera karşısına geçen Tatlıtuğ'un yüzündeki değişim dikkat çekmişti.

Kıvanç Tatlıtuğ'un son haline sosyal medyada bazı kullanıcılar estetik, bazı kullanıcılar da Photoshop demişti. Sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımlarla da çok konuşulan yakışıklı oyuncunun buradan kazandığı gelir ortaya çıktı.

SERVET KAZANIYOR

Zaman zaman eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile de paylaşımlar yapan Kıvanç Tatlıtuğ 15 saniyede adeta servet kazanıyor.

Müge Dağıstalı'nın haberine göre; Tatlıtuğ sosyal medya üzerinden paylaştığı bir post ve 15 saniyelik bir story için tam tamına 2,5 milyon TL istiyor.