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  4. Aldığı kilolarla gündemdeydi... Kıvanç Tatlıtuğ bu defa yapımcı oldu

Aldığı kilolarla gündemdeydi... Kıvanç Tatlıtuğ bu defa yapımcı oldu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
10.08.2024 12:06
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Son olarak Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisi ile izleyicisinin karşısına çıkan Kıvanç Tatlıtuğ şimdilerde eşi Başak Dizer ve oğlu Kurt Efe ile tatilin tadını çıkarıyor. Tatilde aldığı kilolar ile dikkat çeken ünlü isim şimdi de yapımcılığa soyundu.

Aldığı kilolarla gündemdeydi... Kıvanç Tatlıtuğ bu defa yapımcı oldu

MYNET- Serenay Sarıkaya ile başrolünü paylaştığı Aile dizisinin final yapmasının ardından soluğu ailesiyle birlikte Bodrum'da alan ünlü oyuncu yaz sezonu boyunca dinlenmeyi tercih etti.

Tatilde aldığı kilolar ile dikkat çeken Kıvanç Tatlıtuğ'un yeni projesi merak ediliyordu. Ünlü isim şimdi de yapımcılığa soyundu.

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Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Kıvanç Tatlıtuğ “Aile”den sonra Ay Yapım’la bir kez daha bir araya geliyor. 1960’larda banka soygunları ile olduğu kadar halk arasında zekası ve karizmasıyla da büyük bir ilgi odağına dönüşen ve “ilk Türk gangster” olarak anılan Necdet Elmas’ın hayatı ekrana taşınacak.

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YAPIMCILIĞA SOYUNDU

Dijital mecraya dizi olarak hazırlanan projenin senaryosunu Levent Cantek yazacak. Projenin en büyük sürprizlerinden biri ise Kıvanç Tatlıtuğ’un yapım şirketi Kampeon ile projede yapımcı ünvanıyla yer alacak olması.

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Anahtar Kelimeler:
Kıvanç Tatlıtuğ
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