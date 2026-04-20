Aldığına bin pişman oldu! Fenerbahçe dünya yıldızına kapıyı gösterdi: Kendine kulüp bul

Kadıköy’de Rizespor karşısında son anlarda yaptığı kritik hata sonrası galibiyetin kaçmasına neden olan Ederson’un geleceği tartışma konusu oldu. Beraberlikle sonuçlanan mücadele sonrası sarı lacivertli camiada hayal kırıklığı büyürken, tecrübeli kaleci için ayrılık ihtimali gündeme geldi.

HATA SONRASI GÖZLER EDERSON’A ÇEVRİLDİ

Karşılaşmanın son saniyelerinde gelen bireysel hata, Fenerbahçe’nin iki puan kaybetmesine yol açtı. Bu gelişmenin ardından hem taraftar hem de yönetim cephesinde Brezilyalı kalecinin performansı sorgulanmaya başlandı.

AVRUPA’DAN İLGİ VAR

Yaşanan sürecin ardından Ederson’a Avrupa’dan bazı kulüplerin ilgi gösterdiği öğrenildi. Sarı lacivertli yönetimin, oyuncu için çeşitli temaslar kurduğu ve teklifleri değerlendirmeye aldığı ifade ediliyor.

TRANSFER GÖRÜŞMELERİ ÇIKMAZA GİRDİ

Yaklaşık bir ay önce başlayan transfer görüşmelerinde somut bir ilerleme sağlanamadı. Birçok kulübün girişimde bulunmasına rağmen sürecin tıkanmasının en önemli nedeni maaş beklentileri oldu.

MAAŞ FARKI ENGEL OLUYOR

Fenerbahçe’nin Ederson’a yıllık 11 milyon Euro ödediği belirtilirken, talip kulüplerin en fazla 3 milyon Euro seviyesinde teklif sunduğu kaydedildi. Taraflar arasındaki 8 milyon Euro’luk fark, anlaşmanın önündeki en büyük engel olarak öne çıkıyor.

Kalede değişim planlayan sarı lacivertli yönetim, yüksek maliyet nedeniyle istediği adımları atmakta zorlanıyor. Ederson’un mevcut sözleşmesi ve maaşı, kulübün transfer stratejisinde belirleyici bir unsur haline gelmiş durumda.