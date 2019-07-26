YEMEK

Aldıkları şekillerle hayatı sorgulatan 14 meyve ve sebze

Eren Kuyucubaşı Eren Kuyucubaşı
KEŞFET HABERLERİ  | 26.07.2019 11:22 | Son Güncelleme

Bir sebze düşünün ki papağandan hiçbir farkı kalmasın. İçinden ördek çıkan domatesler, baykuş suratlı elmalar... İşte bunlar hep GDO'nun oyunu dostlar!

Doğa bizi her zaman şaşırtabilir ancak bu gördüklerimizin doğayla pek alakası olmadığını düşünüyoruz :) Siz ne dersiniz?

Aldıkları şekillerle hayatı sorgulatan 14 meyve ve sebze

Papağanlar ciddi bir toplantıda

Papağanlar ciddi bir toplantıda

Bu çileğin içine bebek fil kaçmış

Bu çileğin içine bebek fil kaçmış

Ördeğe dönüşmüş bir bal kabağı

Ördeğe dönüşmüş bir bal kabağı

Baykuşun ikizi olan elma

Baykuşun ikizi olan elma

Teknoloji çok ilerledi...

Teknoloji çok ilerledi...

Bu brokolinin size anlatmak istediği bazı şeyler var!

Bu brokolinin size anlatmak istediği bazı şeyler var!

Bu biberler epey korkmuşa benziyor

Bu biberler epey korkmuşa benziyor

Ee anlatsana biraz, salata yer misin mesela?

Ee anlatsana biraz, salata yer misin mesela?

Tatlı bir oyuncak ayı patates

Tatlı bir oyuncak ayı patates

Ne sevimli bir çift!

Ne sevimli bir çift!

Heyecanlı bir birey, pardon sebze

Heyecanlı bir birey, pardon sebze

Bal kabağı ejderhası

Bal kabağı ejderhası

Son derece delikanlı bir havuçla karşı karşıyayız

Son derece delikanlı bir havuçla karşı karşıyayız

Ördek yavrusu olduğuna biz ikna olduk :)

Ördek yavrusu olduğuna biz ikna olduk :)
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
enteresan haberler gdolu sebze ve meyveler

En Çok Okunan Haberler

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

Annesi kızının önüne geçti! Şarkı söyledi

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

'Göğüslerim sarktı' diyerek gündem olmuştu! Artık daha da ünlü!

Bu etkisini kimse bilmiyordu! 21 günde karaciğeri yeniliyor

Bu etkisini kimse bilmiyordu! 21 günde karaciğeri yeniliyor

Çok basit duruyor ama hepimiz bu hataya düşüyoruz

Çok basit duruyor ama hepimiz bu hataya düşüyoruz

Yemekten sonra sizin de uykunuz geliyor mu?

Yemekten sonra sizin de uykunuz geliyor mu?

Onkoloji uzmanı yeşil çay konusunda uyardı

Onkoloji uzmanı yeşil çay konusunda uyardı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

3 malzemeli kurabiye tarifi

3 malzemeli kurabiye tarifi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Mükemmel Karpuzu Seçmenin En Basit Yolu! (Çiftçi Önerisi)

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Eşek Sütünün Faydaları Nelerdir?

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Beğeni garantili yumuşacık poğaça yapmanın sırları

Beğeni garantili yumuşacık poğaça yapmanın sırları

Erkeklerin çocuk sahibi olma şansını artırabilen 16 besin

Erkeklerin çocuk sahibi olma şansını artırabilen 16 besin

Basit gibi dursa da yanlış yapıyoruz! Limon nasıl sıkılır?

Çok basit duruyor ama hepimiz bu hataya düşüyoruz

Gelelim fasulyenin faydalarına: Yaz güzeli taze fasulyenin şaşırtan etkileri

Gelelim fasulyenin faydalarına: Yaz güzeli taze fasulyenin şaşırtan etkileri

Bu besinler uzun süre tokluk hissi sağlıyor

Bu besinler uzun süre tokluk hissi sağlıyor

Makarnayı haşladığınız suyu sakın dökmeyin!

Makarnayı haşladığınız suyu sakın dökmeyin!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.