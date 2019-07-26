Doğa bizi her zaman şaşırtabilir ancak bu gördüklerimizin doğayla pek alakası olmadığını düşünüyoruz :) Siz ne dersiniz?
Aldıkları şekillerle hayatı sorgulatan 14 meyve ve sebze
Papağanlar ciddi bir toplantıda
Bu çileğin içine bebek fil kaçmış
Ördeğe dönüşmüş bir bal kabağı
Teknoloji çok ilerledi...
Bu brokolinin size anlatmak istediği bazı şeyler var!
Bu biberler epey korkmuşa benziyor
Ee anlatsana biraz, salata yer misin mesela?
Tatlı bir oyuncak ayı patates
Heyecanlı bir birey, pardon sebze
Son derece delikanlı bir havuçla karşı karşıyayız
Ördek yavrusu olduğuna biz ikna olduk :)
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