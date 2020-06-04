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Aldıkları tedbirlerle virüsü kendilerinden uzak tuttular

ADIYAMAN HABERLERİ  | 04.06.2020 14:45 | Son Güncelleme

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı bütün tedbirleri üst seviyede alan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, aldıkları önlemler sayesinde virüsü kendisinden uzak tutuyor.Adıyaman merkez ve 8 ilçesinde toplam 390 personelle hizmet veren Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde şüpheli vakaya rastlanmadı.

Tüm dünyayı etkisi altına alan ve binlerce kişinin ölümüne neden olan korona virüsüne karşı bütün tedbirleri üst seviyede alan Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı 112 Acil Komuta Kontrol Merkezi çalışanları, aldıkları önlemler sayesinde virüsü kendisinden uzak tutuyor.
Adıyaman merkez ve 8 ilçesinde toplam 390 personelle hizmet veren Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde şüpheli vakaya rastlanmadı. Gittikleri her hastaya korona vakası gibi yaklaşan sağlık ekipleri, koruyucu ekipman giymeden vakaya gitmeyerek tedbiri elden bırakmıyor.
Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğünün Adıyaman merkezde ve ilçelerinde kurduğu toplam 9 dezenfektan istasyonunda her hasta sonrasında ambulanslar temizlenip dezenfekte edildikten sonra bir sonraki gelebilecek hasta ihbarına karşı hazır tutuluyor. Sosyal mesafenin de uygulandığı Adıyaman 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde ihbar çağrılarında görevli sağlık çalışanları, dezenfekte edildikten sonra maskeli bir şekilde iş başı yapıyor.
Tedbirlerle ilgili bilgi veren Adıyaman İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkan Yardımcısı Doktor Aziz Gür, “Merkezimizde çalışan 390 personellerimize korona virüsüne karşı eğitim verildi. Ekiplerimiz her hastaya gittiklerinde mutlaka koruyucu ekipmanla çıkıyor. Hastadan dönen ambulanslarımız kurulan istasyonlarımızda dezenfekte edilerek hijyenik bir hale getiriliyor. Kendisine korona tespiti yapılan ve ya şüpheli olan hastalara müdahale de bulunan sağlık ekiplerimizde alınan tedbirler sonucunda bugüne kadar çok şükür korona virüsüyle karşılaşılmadı. Tedbirimizi almaya kendimizi korumaya, halkımıza hizmet vermeye devam edeceğiz. Desteklerini hiçbir zaman bizlerden esirgemeyen Sağlık Bakanlığımıza, Adıyaman Valiliğimize ve İl Sağlık Müdürlüğümüze teşekkür ederiz” diye konuştu.

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