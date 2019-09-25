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Alec Peters'ten şampiyonluk sözleri

THY EURO LEAGUE HABERLERİ  | 25.09.2019 11:41 | Son Güncelleme

Anadolu Efes'in yeni transferi Alec Peters, "Genel anlamıyla bakarsak Avrupa'daki ilk sezonum iyi geçti. CSKA ile kazanabileceğim iki kupayı da kazandım. Bu deneyimleri yaşadığım için memnunum. Avrupa'daki ikinci yılımda umuyorum ki ilk yıl yaşadığım deneyimleri yanımda taşır ve Efes ile de şampiyonluklar yaşarım" dedi.

Alec Peters'ten şampiyonluk sözleri

Yaz transfer döneminde, geçtiğimiz yıl EuroLeague'de şampiyonluk yaşayan CSKA Moskova takımından Anadolu Efes'e transfer olan Alec Peters, EuroLeague için düzenlenen medya gününde Demirören Haber Ajansı'na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

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NBA ile Avrupa basketbolu arasında birçok anlamda farklılıklar olduğunu vurgulayan Peters, "NBA ile Avrupa basketbolu birbirinden çok farklı. Maçların süresi çok daha kısa, farklı kurallar var, skorlar daha düşük oluyor. Avrupa'da boyalı alan savunması daha iyi olduğu için ben, orta mesafeden ve üç sayı çizgisinin gerisinden daha çok fırsat buluyorum. Biz basketbolu daha iyi bir oyun haline getirmeye çalışıyoruz. Bu oyunu oynamanın farklı birçok yolu var ve basketbolu izlemek gerçekten çok zevkli" şeklinde konuştu.

"HERKES BU TAKIMIN GEÇEN SENEDEN DAHA İYİ OLDUĞUNU GÖRÜNCE ŞAŞIRACAK"

Anadolu Efes koçu Ergin Ataman'ın kendisine takım içinde verdiği rolle ilgili de konuşan Peters, "Koç benden, savunmada sağlam kalmamı, hem hücumda hem de savunmada doğru yerde olmamı ve üç sayılık atışlar kullanmamı istiyor. Shane Larkin ve Vasilije Micic gibi iki önemli oyun kurucuya saha içinde pozisyon yaratabilmelerini sağlamak için yardımcı olmamı da belirtiyor. Takıma inanıyor ve güveniyorum. Burada çok iyi bir takım kimyası var. Yeni sezon öncesi çok heyecanlıyız. Bu sezon bizim için çok güzel olacak. Herkes bu takımın geçen seneden daha iyi olduğunu görünce şaşıracak" ifadelerini kullandı.

Fenerbahçe Beko ile yarın oynayacakları Cumhurbaşkanlığı Kupası maçına da değinen 24 yaşındaki oyuncu, "Bu benim için sezon öncesinde oynayacağım ilk önemli maç olacak. Çok uzun bir sezon öncesi kampımız oldu. Hazır olmak için oyun planımıza çalıştık. Bizim için önemli bir test olacak. Maç için sabırsızlanıyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
anadolu efes Alec Peters cska Euroleague

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