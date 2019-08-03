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Aleksandar Kolarov için Inter tekrar devreye girdi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.08.2019 18:43 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'ye, uzun zamandır transferini bitirmek için uğraştığı Aleksandar Kolarov'dan kötü haber geldi! Fenerbahçe'nin kadrosuna katmak için yoğun çaba sarf ettiği Aleksandar Kolarov için Inter tekrar devreye girdi.

Aleksandar Kolarov için Inter tekrar devreye girdi

Fenerbahçe'nin uzun zamandır sol bek pozisyonunu teslim etmek istediği Roma'nın Sırp futbolcusu Aleksandar Kolarov'a bir kez daha Inter talip oldu.

İtalya'nın Corriere dello Sport gazetesinin haberine göre Roma'dan Edin Dzeko'yu transfer etmek isteyen Inter, başkent ekibi ile yaptığı görüşmelerde Kolarov'u da istedi.

CONTE, YENİ SİSTEMİNDE ONU DÜŞÜNÜYOR

Inter Teknik Direktörü Antonio Conte'nin takımda kurduğu yeni sistemde sol kanadı Kolarov'a bırakmak istediği belirtilirken hem Dzeko hem de Kolarov için Roma - Inter temaslarının süreceği kaydedildi.

Menajer Mirsad Türkcan, Kolarov transferini sonuçlandırmak için Roma'ya gitmişti. Roma, bonservis ücreti için 4 milyon euro isterken Fenerbahçe Sportif Direktörü, 2.5 milyon eurodan kapıyı açmıştı.

(Sporx)

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe inter aleksandar kolarov

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