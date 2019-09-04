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Aleksandar Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 04.09.2019 14:09 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin transferini ısrarla istediği fakat son dönem performansıyla Roma'nın takımda tuttuğu Kolarov'la ilgili yeni iddia...

Aleksandar Kolarov imzayı attı! Flaş iddia

Fenerbahçe'nin geride kalan transfer döneminde ısrarla kadrosuna katmak istediği 33 yaşındaki yıldız oyuncu Aleksandar Kolarov hakkında yeni bir iddia ortaya atıldı. Corriere dello Sport'un haberine göre Sırp yıldız, Roma ile olan sözleşmesini 2022'ye kadar uzattı.

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Anahtar Kelimeler:
kolarov roma Fenerbahçe Spor Toto Süper Lig İtalya serie a

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