Aleksander Ceferin: Eskisi gibi olmayacak

UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, koronavirüs salgını sonrasında futbolun "bir daha eskisi gibi" olamayacağını söylerken, Haziran sonunda olsa da yerel liglerin başlayacağını ve Şampiyonlar Ligi ile UEFA Avrupa Ligi takvimini de ona göre belirleyeceklerini açıkladı.

"ERTELEMEK BÜYÜK FEDAKARLIK"

İtalyan basınına konuşan Ceferin, "UEFA, ettiği karın yüzde 87'sini dünya futboluna dağıtmaya hazır. EURO 2020'yi ertelemek büyük bir fedakarlıktı ancak Avrupa futoblunda bu kararın alınması için birliktelik olduğunu gördüm. Avrupa Kulüpler Birliği, Futbolcular Birliği ve ligler büyük bir birliktelik gösterdi" dedi.

"A-B-C PLANLARIMIZ VAR"

Birçok farklı senaryo olduğunu belirten UEFA Başkanı, "A,B ve C planları var ancak bu salgının ne zaman biteceğini kimse bilmiyor. Tüm sektörler gibi biz de beklemeliyiz. Şu anda insanların beklentilerini ve anlaşmazlıklarını unutmamak önemli. FIFA Başkanı Gianni Infantino ile sürekli iletişim halindeyiz" ifadelerini kullandı.

"MAYIS ORTASI YA DA HAZİRAN"

Alternatifleri anlatan UEFA Başkanı, "Alternatiflerden biri Mayıs ayının ortasında, Haziran'da ya da hatta Haziran'ın sonunda tekrar başlamak. Bu sezonu, bir sonraki sezonun başlangıcında bitirme seçeneği de var. Eğer ligler tekrar başlarsa, Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi'nin de tarihlerini paylaşacağız. Her şey liglere göre ayarlanacak. Önceliğimiz ligleri bitirmek, seyircisiz olsa da, yaz aylarında olsa da öncelik bu. Önemli olan Haziran sonunda tekrar başlamak, yoksa bu sezon kaybolur" diye konuştu.