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Ne Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen var

Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe ağlarını sarsan Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, yeni sezonda çıktığı 3 maçta 5 gole ulaştı. Süper Lig'de üst üste 15 maçta skora katkı sağlayan golcü oyuncu, Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun serinin sahibi oldu.

Ne Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen var
Emre Şen
Victor Osimhen

Victor Osimhen

NİJ Nijerya
Yaş: 28 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Galatasaray, sahasında Göztepe'yi konuk ettiği ve 4-2 kazandığı maçta yine Victor Osimhen fırtınası esti. Sarı-kırmızılıların dünyaca ünlü yıldızı, sergilediği performans ve kırdığı rekorla geceye damga vuran isim oldu.

VAR İNCELEMESİ SONRASI PENALTIDA HATA YAPMADI

Ne Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen var 1

Karşılaşmada rakip ceza sahası içinde yapılan müdahaleyle yerde kalan Victor Osimhen, takımına kritik bir penaltı kazandırdı. VAR incelemesinin ardından beyaz noktaya gösterilen pozisyonda topun başına geçen Nijeryalı santrfor, meşin yuvarlağı ağlara göndererek takımına önemli bir gol katkısı sağladı.

3 MAÇTA 7 GOLE DOĞRUDAN ETKİ

Ne Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen var 2

Süper Lig'de yeni sezona fırtına gibi bir başlangıç yapan yıldız oyuncu, çıktığı 3 lig maçında da fileleri havalandırmayı başardı. Göztepe karşısında 1 gol ve 1 asistle oynayan Osimhen, ligdeki toplam skor katkısını 5 gol ve 2 asiste çıkardı.

Yıldız ismin ilk 3 haftadaki müthiş performansı şu şekilde:

Galatasaray 2-2 Çorum FK: 2 gol

Erzurumspor FK 0-4 Galatasaray: 2 gol, 1 asist

Galatasaray 4-2 Göztepe: 1 gol, 1 asist

15 MAÇLIK SERİYLE AVRUPA'NIN ZİRVESİNDE!

Ne Haaland, ne Mbappe! Zirvede tek başına Victor Osimhen var 3

Nijeryalı golcünün istikrarı sadece bu sezonla sınırlı kalmadı. Süper Lig'de forma giydiği son 15 karşılaşmanın tamamında gole doğrudan etki etmeyi başaran Victor Osimhen, bu süreçte toplam 17 gol ve 7 asiste imza attı.

Başarılı oyuncu, yakaladığı bu inanılmaz istatistikle Avrupa'nın 10 büyük liginde devam eden en uzun skor katkısı serisinin de tek sahibi unvanını eline geçirdi.

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