Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakterine hayat veren Yağmur Ün'ün son hali büyük beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncu güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor.

Başrollerinde Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin bulunduğu Alemin Kıralı dizisinin çocuk yıldızlarından Yağmur Ün büyüdü de anne oldu. Değişimiyle büyük dikkat çeken ünlü isim cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

Genç oyuncunun iddialı fotoğraflarına takipçileri ''Maşallah çok güzelsin'', ''Harikasın'', ''Gözlerin çok güzel'', ''Su gibi'' yorumlar yapıyorlar.

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yağmur Ün, 4 Kasım 1995'te dünyaya geldi.

Eğitim hayatına Üsküdar Ticaret Lisesi'yle başlayan Ün, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlamıştır.



