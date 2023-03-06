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Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

06.03.2023 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alemin Kıralı dizisinde hayat verdiği Ahsen karakteri ile hafızalarımıza kazınan Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı. Bir dönemin çocuk yıldızlarından olan güzel oyuncu büyüdü anne bile oldu. Ünlü ismin cesur pozları sosyal medyayı salladı...

Alemin Kıralı'nın Ahsen'i Yağmur Ün son haliyle ağızları açık bıraktı! Cesur pozlarına yorum yağdı

Bir dönemin efsane yapımları arasında yer alan Alemin Kıralı dizisinde Ahsen karakterine hayat veren Yağmur Ün'ün son hali büyük beğeni topluyor. Sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettiren genç oyuncu güzelliğiyle bakana bir daha baktırıyor.

Başrollerinde Şafak Sezer, Oya Başar, Evrim Akın gibi isimlerin bulunduğu Alemin Kıralı dizisinin çocuk yıldızlarından Yağmur Ün büyüdü de anne oldu. Değişimiyle büyük dikkat çeken ünlü isim cesur pozları binlerce beğeni alıyor.

alemin kral ahsen

Genç oyuncunun iddialı fotoğraflarına takipçileri ''Maşallah çok güzelsin'', ''Harikasın'', ''Gözlerin çok güzel'', ''Su gibi'' yorumlar yapıyorlar.

Yağmur Ün

Yağmur Ün 2

Güzelliğiyle kendine hayran bırakan Yağmur Ün, 4 Kasım 1995'te dünyaya geldi.

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Eğitim hayatına Üsküdar Ticaret Lisesi'yle başlayan Ün, Beykoz Lojistik Meslek Yüksek Okulu'nu başarıyla tamamlamıştır.

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