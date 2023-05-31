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ALES 2 BAŞVURU TARİHLERİ 2023: ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav takvimi ve ALES başvuru ile sınav tarihi

31.05.2023 13:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES başvuru tarihleri merak konusu olurken konuya dair bilgi edinmek isteyen birçok kişi ÖSYM sınav takvimini incelemeye başladı. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavına girecek olan adaylar aldıkları puan ile tezli yüksek lisansa, akademik personel kadrolarına ve doktoraya başvuru gerçekleştirebilecek. Peki, ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? İşte, ALES 2 başvuru tarihleri...

ALES 2 BAŞVURU TARİHLERİ 2023: ALES başvuruları ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM sınav takvimi ve ALES başvuru ile sınav tarihi

ALES başvuru tarihleri ile ilgili araştırmalar hız kazandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi sınav takvimine göre yılın 2. ALES oturumu Ağustos ayında gerçekleştirilecek. İşte, ÖSYM sınav takvimi ve ALES başvuru ile sınav tarihi...

ALES 2 NE ZAMAN, HANGİ TARİHTE YAPILACAK?

ALES 20 Ağustos Pazar günü yapılacak.

ALES 2 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES 2 sınav sonuçlarının 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN YAPILACAK?

ÖSYM'Den yapılan açıklamaya göre ALES 2 başvuruları 4 Temmuz'da başlayacak.

Başvuru süreci 10 Temmuz'da sona erecek.

ÖSYM'den yapılan açıklamada geç başvurularun ise 19 Temmuz'da alınacağı kaydedildi.

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