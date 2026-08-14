EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçları nereden sorgulanır?

Akademik kariyer hedefleyen binlerce adayın merakla beklediği 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES/2) sonuçları açıklandı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2 Ağustos 2026 tarihinde gerçekleştirilen sınavın değerlendirme işlemlerinin tamamlandığını duyurdu.

ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-ALES/2 sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçları nereden sorgulanır? 1

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kurum tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.
Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

ALES/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yaparak puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP ANAHTARI VE ADAY CEVAPLARI BEKLENİYOR

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi de cevap anahtarı ve aday cevap kağıtlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde bu bilgileri de adayların erişimine sunması bekleniyor.

ALES, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik personel alımlarında da önemli kriterlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle açıklanan sonuçlar, binlerce adayın akademik kariyer planlamasında belirleyici rol oynayacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
LGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandıLGS kapsamında yerleştirmeye esas 2. nakil sonuçları açıklandı
Üniversite affında detaylar belli oldu! YÖK duyurduÜniversite affında detaylar belli oldu! YÖK duyurdu

Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ales 2 ales sonuç sorgulama ales sonuçları ne zaman açıklanır
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.