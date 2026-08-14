ALES/2 sonuçları açıklandı! ALES/2 sonuçları nereden sorgulanır?

ÖSYM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026-ALES/2 sonuçları 14 Ağustos 2026 Cuma günü saat 10.00 itibarıyla adayların erişimine açıldı.

Adaylar, sonuçlarını ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle görüntüleyebiliyor.

ÖSYM'DEN RESMİ AÇIKLAMA

Kurum tarafından yapılan duyuruda şu ifadelere yer verildi: "2 Ağustos 2026 tarihinde uygulanan 2026 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2026-ALES/2) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınav sonuçlarına 14 Ağustos 2026 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir. Adaylara ve kamuoyuna saygıyla duyurulur."

ALES SONUÇLARI NEREDEN SORGULANIR?

ALES/2 sonuçlarını öğrenmek isteyen adaylar, ÖSYM'nin sonuç açıklama sistemi üzerinden giriş yaparak puanlarını ve sonuç belgelerini görüntüleyebiliyor. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ile aday şifresinin kullanılması gerekiyor.

ALES SONUÇ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

CEVAP ANAHTARI VE ADAY CEVAPLARI BEKLENİYOR

Sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar şimdi de cevap anahtarı ve aday cevap kağıtlarının erişime açılmasını bekliyor. ÖSYM'nin önümüzdeki günlerde bu bilgileri de adayların erişimine sunması bekleniyor.

ALES, yüksek lisans ve doktora başvurularının yanı sıra akademik personel alımlarında da önemli kriterlerden biri olarak değerlendiriliyor. Bu nedenle açıklanan sonuçlar, binlerce adayın akademik kariyer planlamasında belirleyici rol oynayacak.