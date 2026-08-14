Üniversite affında detaylar belli oldu! YÖK duyurdu: Başvurular ne zaman?

Üniversite affı başvuruları ne zaman? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affından yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Düzenlemeye YÖK'ün internet sitesinden erişilebiliyor. Buna göre, afla yeniden üniversiteli olmak isteyenler, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenleme hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden faydalanabilecek. Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.

Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.