EĞİTİM

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber

Üniversite affında detaylar belli oldu! YÖK duyurdu: Başvurular ne zaman?

YÖK, üniversite affından yararlanarak eğitimine yeniden dönmek isteyen öğrenciler için başvuru ve kayıt sürecinin detaylarını açıkladı.

Üniversite affında detaylar belli oldu! YÖK duyurdu: Başvurular ne zaman?

Üniversite affı başvuruları ne zaman? Yükseköğretim Kurulu (YÖK), öğrenci affından yararlanacak öğrencilerin üniversitelere dönüş sürecine ilişkin usul ve esasları belirledi.

Düzenlemeye YÖK'ün internet sitesinden erişilebiliyor. Buna göre, afla yeniden üniversiteli olmak isteyenler, 9 Aralık'a kadar ilişiklerinin kesildiği veya kayıt hakkı kazandıkları yükseköğretim kurumuna başvurabilecek.

Başvuruları kabul edilen öğrenciler, 2026-2027 eğitim öğretim yılında öğrenimlerine başlayabilecek. Düzenleme hazırlık sınıfı dâhil olmak üzere intibak, ön lisans, lisans tamamlama, lisans ve lisansüstü programlardan ilişiği kesilen öğrencileri kapsıyor.

Sabah'ta yer alan habere göre; Bir yükseköğretim programını kazanmasına rağmen kayıt yaptırmayanlar da belirlenen süre içinde başvurmaları hâlinde düzenlemeden faydalanabilecek. Öğrencilerden kayıt tarihinden önceki yıllara ilişkin katkı payı veya öğrenim ücreti alınmayacak.

Öğrenciler için varsa 2026-2027 eğitim öğretim yılına ilişkin öğrenim ücreti hükümleri uygulanacak.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
DGS sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...DGS sonuçları açıklandı! Sonuç sorgulama ekranı...
Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti!Öğretmeni sadece bir dilek sordu, sonrası film gibi gelişti!

Anahtar Kelimeler:
af YÖK üniversite başvuru
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Eğitim Haberler
15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

15 yaşındaki kız temizlik için gittiği evde tecavüze uğradı! "Kızımı ağlarken gördüm"

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

Deprem uzmanı Prof. Dr. Bektaş'tan dikkat çeken uyarı

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Hradec Kralove Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Tatile doymuyor! Peş peşe paylaşımlara beğeni yağdı

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Araç sahipleri dikkat! Büyük zam yolda, pompa fiyatları değişiyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Nakit promosyona ek '90 bin TL'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.