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ALES 2025-2 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES 2025-2 sonuçları sorgulama ekranı...

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (ALES) 2025-2 sonuçları açıklandı! 6 Temmuz 2025 tarihinde gerçekleşen ALES/2 sınavına katılan adaylar, sonuçlarını öğrenmek için ÖSYM’nin resmi internet adresine akın ediyor. Peki, ALES sonuçları nasıl sorgulanır? İşte detaylar ve hızlı erişim linki haberimizde...

ALES 2025-2 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES 2025-2 sonuçları sorgulama ekranı...
Sedef Karatay

ALES 2025-2 sonuçları bugün erişime açıldı. 6 Temmuz’da gerçekleştirilen sınavın ardından heyecanla beklenen sonuçlar, ÖSYM’nin resmi platformu üzerinden adaylarla buluştu. T.C. Kimlik/Y.U. Numarası ve şifrenizle sonuçlarınızı hemen öğrenebilirsiniz. İşte ALES sonuç sorgulama ekranı ve detaylar!

ALES 2025-2 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES 2025-2 sonuçları sorgulama ekranı... 1

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Adaylar, T.C. Kimlik/Y.U. Numaraları ve şifreleriyle ÖSYM’nin sonuc.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM mobil uygulamalarından sonuçlarına ulaşabilir.

ALES SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

SONUÇ BELGESİ HAKKINDA BİLGİ

ÖSYM, sınav sonuç belgelerini basmayacak ve adayların adreslerine göndermeyecektir. İnternet üzerinden yapılan duyurular, tebliğ hükmündedir. Sonuçlar Türkçe ve İngilizce olarak yayımlanacak olup, adayların doğru/yanlış cevap sayıları, ALES puanları ve başarı sıraları yer alacaktır.

ALES 2025-2 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES 2025-2 sonuçları sorgulama ekranı... 2

SONUÇ BELGESİ KONTROL SİSTEMİ

ÖSYM, sınav sonuç belgelerinin doğruluğunu teyit etmek için “Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi”ni hizmete sunmuştur. Belgelerin alt kısmında yer alan “Sonuç Belgesi Kontrol Kodu” ile doğrulama işlemi sonuc.osym.gov.tr adresindeki ilgili sayfadan yapılabilmektedir.

ALES 2025-2 sonuçları açıklandı! ALES sonuçları nereden öğrenilir? ALES 2025-2 sonuçları sorgulama ekranı... 3

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Anahtar Kelimeler:
ÖSYM ALES ales 2 sonuç
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