EĞİTİM

  1. Haberler Haberler
  2. EĞİTİM
  3. Haber
  4. ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

06.10.2022 16:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İş hayatını kamuda sürdürmek isteyen adaylar ALES/3 başvuru sürecinin ne zaman biteceğini ve başvuru ücretinin ne kadar olduğunu sorgulamaya başladı. 2022'nin son ALES sınavının başvuru sürecinin sona ermesine sayılı günler kaldı. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 başvuruları için zaman daralıyor. Bilindiği üzere başvurular 30 Eylül'de başlamıştı. ALES/3 sınavına hazırlanan adayların gözleri ÖSYM sınav takvimine çevrildi. ALES/3 başvuru ücretinin 180 TL olduğu belirlendi. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 NE ZAMAN?

30 Eylül'de başlayan ALES başvuruları 10 Ekim'de son bulacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 sınavı ise 20 Kasım 2022'de düzenlenecek.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 başvuruları elektronik ortamda internet veya mobilden ÖSYM'ye yapılacak.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapmak için, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.

ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 başvuru kılavuzuna ise ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23990/2022-ales3-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman? YKS 3. ek tercih yapılacak mı, ne zaman?
DGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandıDGS ek tercih kontenjanları ve taban puanları açıklandı
AÖF kayıt yenileme ekranı!AÖF kayıt yenileme ekranı!
Anahtar Kelimeler:
sınav ALES
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Eğitim Haberler

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Deneyap uygulama sınavı sonuçları açıklandı mı?

Keder eş anlamlısı nedir?

Keder eş anlamlısı nedir?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kasım ara tatil ne zaman?

Kederli eş anlamlısı nedir?

Kederli eş anlamlısı nedir?

İlginizi Çekebilir

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Zararı gözle görülse ağzınıza sürmezsiniz... Ölüme götürüyor!

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Karabiberi, tuz ve limonla karıştırın! Olacaklara inanamayacaksınız

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Viral oldu! TikTok kullanıcıları bunu konuşuyor... O sorunu anında çözüyor

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Kabinde kalan kıyafetleri topluyordu! Öyle bir şeye dokundu ki..

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Herkesin çok sevdiği kuruyemiş! Gizli etkileri deşifre oldu

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Ön satıştaki iPhone 14 serisini tercih etmek için 7 neden!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.