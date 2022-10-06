ALES/3 ne zaman yapılacak? ALES/3 başvuru ücreti ne kadar? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 başvuruları için zaman daralıyor. Bilindiği üzere başvurular 30 Eylül'de başlamıştı. ALES/3 sınavına hazırlanan adayların gözleri ÖSYM sınav takvimine çevrildi. ALES/3 başvuru ücretinin 180 TL olduğu belirlendi. Peki ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte ÖSYM sınav takvimi...

ALES/3 NE ZAMAN?

30 Eylül'de başlayan ALES başvuruları 10 Ekim'de son bulacak.

ALES/3 sınavı ise 20 Kasım 2022'de düzenlenecek.

Sınav sonuçları, 9 Aralık 2022'de açıklanacak.

ALES/3 başvuruları elektronik ortamda internet veya mobilden ÖSYM'ye yapılacak.

ÖSYM AİS üzerinden başvuru yapmak için, 'https://ais.osym.gov.tr/' adresine erişim sağlayınız.

ALES/3 başvuru kılavuzuna ise ÖSYM'nin, 'https://www.osym.gov.tr/TR,23990/2022-ales3-kilavuz-ve-basvuru-bilgileri.html' adresinden ulaşabilirsiniz.

