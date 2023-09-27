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ALES BAŞVURULARI 2023 başladı mı, ne zaman başlayacak? ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

27.09.2023 00:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES başvurularının ne zaman başlayacağı merak ediliyor. Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın bu yıl üçüncüsü gerçekleşecek. ALES başvuruları, ÖSYM'nin AİS ekranı veya mobil uygulaması üzerinden gerçekleştirilebiliyor. Peki, ALES 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu mu?

ALES sınav ve başvuru tarihlerine ilişkin araştırmalar hız kazandı. ALES başvuru kılavuzunda yer alan bankalara ALES başvuru ücreti ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile bankalar üzerinden yatırılacak. ÖSYM takvimine göre ALES 3 sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. İşte konuya dair detaylar...

ALES 2023/3 NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından organize edilen yılın son ALES sınavı 19 Kasım 2023 Pazar günü gerçekleştirilecek.

optik form 3

ALES BAŞVURUTARİHLERİ

ÖSYM'nin takvimine göre başvurular 29 Eylül - 9 Ekim 2023 tarihleri arasında yapılacak. Başvurular ÖSYM'nin AİS ekranından T.C kimlik numarası ile yapılacak.

optik form

ALES SINAV ÜCRETİ NE KADAR?

ALES/3 başvuru ücreti henüz belli olmadı.

Adaylar sınav ücretini kılavuzun son sayfasında belirtilen bankalardan birine veya ÖSYM’nin internet sayfasında e-İŞLEMLER’de yer alan ödemeler alanından kredi kartı/banka kartı ile başvuru süresi içinde yatıracaklardır.

Bankaya giderek ücret yatırmak isteyen adayların banka görevlisine başvuruda bildirdikleri T.C. Kimlik Numarasını ve sınav ücretini yatıracağını bildirmesi, bankadan aldıkları dekont üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgisini kontrol etmeleri ve dekontu saklamaları gerekir. Adaylar isterlerse banka şubelerine gitmeden internet bankacılığı aracılığıyla da bankaya ücret yatırabilirler.

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ÖSYM ALES ales 3

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