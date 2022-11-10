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ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA! ALES ne zaman? Sınav giriş belgesi ÖSYM.gov.tr'de yayımlandı

10.11.2022 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES sınav yerleri ile ilgili son dakika açıklaması ÖSYM (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) tarafından yapıldı. ALES sınav giriş yerleri belli oldu. Peki, ALES ne zaman? İşte ALES sınav belgesi sorgulama ekranı...

ALES SINAV YERLERİ SORGULAMA! ALES ne zaman? Sınav giriş belgesi ÖSYM.gov.tr'de yayımlandı

ALES sınav yerleri ile ilgili beklenen açıklama ÖSYM'nin (Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi) internet sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden yapıldı. Birçok kişi internette yaptıkları araştırmalara hız verdi. İşte ALES sınav belgesi sorgulama ekranı ve konuya ilişkin detaylar...

ALES SINAV GİRİŞ BELGESİ AÇIKLANDI

2022-ALES Sınava Giriş Belgeleri ÖSYM'nin internet sitesinde erişime açıldım

ÖSYM'den yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı’na (2022-ALES/3) katılacak adayların, sınava girecekleri bina/salonlara atanma işlemleri tamamlanmıştır.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesi’ni, https://ais.osym.gov.tr adresinden 10 Kasım 2022 tarihinde 14.30'dan itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebileceklerdir.

DİKKAT!

20 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak olan 2022-ALES/3 sınavı için adaylar, 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır."

ALES/3 NE ZAMAN?

ÖSYM 2022 takviminde ALES/3 ile ilgili merak edilen detaylar yer aldı. ALES/3 20 Kasım 2022'de gerçekleştirilecek.

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ALES/3 SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES/3 sonuçları 9 Aralık 2022'de belli olacak.

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