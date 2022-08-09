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ALES sınavı ne zaman? 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri

09.08.2022 11:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı 2022-ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı merak konusu oldu. Bilindiği üzere ALES/2 başvuruları 24 Haziran tarihinde alınmıştı. Başvurularını tamamlayan adaylar ALES sınavı ne zaman sorusunu sorguluyor. İşte ÖSYM 2022 ALES sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı...

ALES sınavı ne zaman? 2022 ALES/2 ve ALES/3 sınav tarihleri

Her yıl 3 kez gerçekleşen ALES sınavlarının ikincisi için araştırmalar sürmeye devam ediyor. ALES/2 ve ALES/3 sınavlarının ne zaman yapılacağı, ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 sınav takvimiyle birlikte belli oldu. 24 Haziran'da sona eren başvuruların ardından ALES sınav tarihleri merak edildi. Peki ALES/2 ve ALES/3 ne zaman yapılacak? İşte detaylar...

ALES/2 SINAVI NE ZAMAN?

17 Nisan 2022 tarihinde uygulanan ALES/1 sınavının ikincisi ağustos ayında ÖSYM tarafından yapılacak. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimine göre ALES/2 sınavı, 21 Ağustos 2022 tarihinde yapılacak. ALES/2 sonuçları ise 9 Eylül'de belli olacak.

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ALES/3 SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi sonrasında ALES/3 sınavının yapılacağı tarihte belli oldu. Buna göre; ALES/3 sınavı 20 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav için başvurular 30 Eylül- 10 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak. Söz konusu sınavın sonuçları ise 9 Aralık'ta açıklanacak.

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