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  4. ALES SORU VE CEVAPLARI 2023: ALES sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

ALES SORU VE CEVAPLARI 2023: ALES sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

16.04.2023 10:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ALES soru ve cevapları vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Sınavda, sayısal testi, adayların sayısal ve mantıksal akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik 50 sorudan oluşacak. Sınavda sorulacak olan sözel test soruları ise sözel akıl yürütme (muhakeme) becerilerini ölçmeye yönelik olacak. Sözel test 50 sorudan oluşacak. Peki, ALES sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? İşte, ÖSYM.gov.tr ALES sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

ALES SORU VE CEVAPLARI 2023: ALES sınav soruları ve cevap anahtarı yayınlandı mı? ÖSYM.gov.tr cevap anahtarı görüntüleme ekranı!

ALES soru ve cevapları 16 Nisan 2023 Pazar günü arama motorlarında araştırılıyor. Sınavda adaylardan 150 dakika içinde 100 soruya cevap vermeleri istenecek. Söz konusu sınavın sonuçları ise 10 Mayıs 2023'de açıklanacak. ALES sınav soruları ve cevap anahtarı merak konusu oldu. İşte, ÖSYM.gov.tr ALES sınav soruları ve cevap anahtarı görüntüleme ekranı...

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ALES SORULARI VE CEVAPLARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ALES soruları ve cevap anahtarı konusunda henüz ÖSYM'den açıklama yapılmadı.

Bilindiği üzere daha önce yapılan sınavlarda cevap anahtarları sınavın olduğu gün ilan edilmişti.

Bu kapsamda ALES/1 sınav sorularının bugün (16 Nisan 2023 Pazar) sınava giren vatandaşların erişimine açılması bekleniyor.

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ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI

ALES'e giren adaylar sınav sorularına ÖSYM’nin internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle 10 gün süreyle erişebilecektir.

ALES SORULARI VE CEVAP ANAHTARI EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

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ALES SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

ALES sonuçları ÖSYM'den yapılan açıklamaya göre 10 Mayıs 2023'de açıklanacak.

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ales cevap anahtarı

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