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Alev Alev 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Cemre'ye Tomris, Çiçek ve Rüya'dan destek!

08.02.2021 21:34 | Son Güncelleme:
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Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 14. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Çelebi'nin adaylığını açıkladığı Alev Alev'in yeni bölüm fragmanında, Cemre'den boşanma davasını geri çekmesini istemesi dikkat çekiyor. Çelebi'nin gücü giderek artarken Cemre, pes etmeyerek mücadelesine devam edeceğini gözler önüne seriyor. Cemre'nin Çelebi'ye karşı mücadelesinde Rüya, Çiçek ve Tomris de onu yalnız bırakmazken, hep birlikte Çelebi'nin toplantısına gittikleri anlar büyük heyecan uyandırıyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 13. yeni bölümüyle 4 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

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ALEV ALEV'İN 13. SON BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Geçirdiği operasyon sonrası sargıları açılan Çiçek, yeni yüzünü görünce sevinçten gözyaşlarına hakim olamadı. Ali ile görüşmeye giderek burada Ali'ye de büyük bir sürpriz yaptı.

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Çiçek'in yüzünün yeni halini gören Ali şoke olurken, ikili birbirine aşkla sarılarak büyük bir mutluluk yaşadı. Kızı Güneş'in hastalanması sebebiyle yanında olan Cemre, evde Çelebi'nin baskısına maruz kaldı. Cemre'nin evde Güneş ile birlikte vakit geçirebilmesi için hem eve geri dönmesini hem de boşanmaktan vazgeçmesini şart koşan Çelebi, Cemre'yi zor bir durumla karşı karşıya bıraktı. Cemre ise gitmeyi tercih ederek Çelebi'ye boyun eğmedi.
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Çelebi'nin bu sefer yeni hedefi, Kenan'ın işini bitirmekti. Bunu öğrenen İskender, Kenan'ı kurtarmak için harekete geçti ancak Kenan'ı kaçırarak havaalanına götürmek üzere yola çıktığında karşısına Çelebi'nin adamlarının çıkmasıyla tüm planı bozuldu. Tüm çabasına rağmen Kenan'ı kurtaramamış olmasına sinirlenen İskender, Çelebi'den hesap sorarken ikili arasında gergin anlar yaşandı.

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Diğer tarafta Ozan, Ömer ve Rüya, tarihi eserlerin olduğu mekanı kontrol etmek için gittiklerinde şok edici bir manzarayla karşılaştılar. Rüya, babası Kenan'ın cansız bedeniyle karşılaşınca gözyaşlarına boğuldu. Rüya'nın babasının ölümüyle yaşadığı acı seyircileri de derinden etkiledi.

Alev Alev (4)
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de.

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