Taşacak Bu Deniz 38. bölüm fragmanı izle! ''Gümbür gümbür geliyor''

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve geniş bir izleyici kitlesine sahip olan Taşacak Bu Deniz her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Son olarak 37. bölümüyle ekrana gelen dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı.

Dizinin yeni bölüm fragmanına Adil'in Cengiz'e attığı dayak ve İso'nun Eyüphan ile Fadime'yi yan yana görmesi damga vuruyor.

TAŞACAK BU DENİZ 38. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

"Benim Şerif diye bir oğlum yok!" Taşacak Bu Deniz 38. bölüm 1. fragmanı yayında! Taşacak Bu Deniz yeni bölümleriyle her cuma 20.00’de TRT 1 ekranlarında. https://t.co/pyH7YKBpXi — Taşacak Bu Deniz (@tasacakbudeniz) November 6, 2026

YORUM YAĞDI

Fenomen dizinin yeni bölüm fragmanına sosyal medyada; 'Yeni bölüm gümbür gümbür', 'Yine harika bir bölüm geliyor', 'Heyecanlı bir bölüm bekliyor' gibi yorumlar yapıldı.

TAŞACAK BU DENİZ SON BÖLÜM ÖZETİ:

Oruç’un uçurumdan atılması, Koçari ve Furtuna aileleri arasındaki savaşı yeniden alevlendirir. Adil’i kurtaran Cengiz, Eleni’nin minnetini kazanırken Adil’in kaderi de Oruç’a bağlı hale gelir. Ancak Adil’in buna güvenmeye ve beklemeye niyeti yoktur. Attığı hamle, kendisine zaten öfkeli olan Esme’yi çileden çıkarır.

ELENİ VE ORUÇ İÇİN AYRILIK VAKTİ GELİYOR

Hapisten çıkan Orhan, al yazmanın oyalarına ilmek ilmek işlenen sırrı ortaya çıkarmak ve Esme’nin kaderini yeniden şekillendirmek için harekete geçer. Oruç ise yaptığı sürpriz pazarlıkla hedefine yaklaşır. Ancak bu kez Eleni için veda vakti gelir. Birbirlerini çok sevmelerine rağmen vazgeçmek ve vazgeçilmek zorunda kalacak olan ikiliyi zorlu bir süreç bekler. Koçarilerin ve Furtunaların birbirine girdikleri bu hengamede ise birbirlerini seçen iki kişi vardır: İso ile Fadime.