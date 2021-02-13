MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Alev Alev 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Cemre kızı Güneş'i evine getiriyor!

Alev Alev 15. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Alev Alev'de Cemre kızı Güneş'i evine getiriyor!

13.02.2021 02:20 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show TV'nin sevilen dizisi Alev Alev'in 15. yeni bölümünden ön izleme sahnesi yayınlandı. Cemre'nin Güneş'i eve getirdiği sahnede kızını evinde korkmadan yaşamaya ikna etmek için neler yapacağı merakla bekleniyor. Cemre'nin adaletin sağlanması için hamleler yapmaya başlaması ise büyük heyecan uyandırıyor.

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 15. yeni bölümüyle 18 Şubat Perşembe akşamı ekrana gelecek.

Alev Alev (3)

ALEV ALEV'İN 14. BÖLÜMÜNDE NELER OLDU?

Babasını kaybetmenin acısını yaşayan Rüya, olanlardan sonra uzun bir süre kendine gelemedi. Ömer, Rüya'yı yeniden hayata döndürmek ve ayağa kaldırabilmek için ona kendi geçmişini anlatmaya karar verdi. Rüya'yı kendi doğduğu mahalleye getiren Ömer, zorluklar içinde geçen çocukluğunu ve babasını nasıl kaybettiğini anlattı. Yeniden belediye başkanlığına aday olmaya hazırlanan Çelebi, bu süreçte Cemre'den destek istedi.

Alev Alev (1)1

Cemre'nin boşanma sürecini durdurması karşılığında seçimden sonra boşanacaklarını söyledi ve anlaşmalı boşanma dilekçesi sundu. Kızı Güneş'i düşünen Cemre, bu teklif karşısında düşünmek zorunda kaldı ancak Çelebi'ye karşı pes etmemeye karar verdi. Belediye başkanlığına aday olacağını açıklamak için hazırlık yapan Çelebi, basın mensuplarının karşısına çıktığında büyük bir şok yaşadı.

Alev Alev (3)2

Cemre, Çelebi'nin yanında durmayarak ona karşı tavrını bir kez daha ortaya koydu. Ömer, Korkut Komiser'in yardımıyla bulduğu bir kadını salona getirdi. Bu kadın, Çelebi'nin daha önceki bölümlerde şiddet uyguladığı kadın Simge'ydi. Cemre, Çiçek, Rüya, Tomris ve Hanım bir araya gelerek basının önünde Çelebi'ye meydan okudular.

Alev Alev (4)3
Yönetmenliğini Ahmet Katıksız'ın üstlendiği, senaryosunu Burcu Görgün'ün yazdığı dizinin kadrosunda başarılı oyuncular Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ile usta oyuncu Zuhal Olcay buluşuyor.

Alev Alev'in yeni bölümü Perşembe akşamı saat 20.00'de Show TV'de!

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyorİstanbul'da kar yağışı başladı! Uyarılar peş peşe geliyor
Ramo'da şoke eden final!Ramo'da şoke eden final!
Yıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimiYıllar sonra buluştular! Aliş ve Ayşe'nin değişimi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

MEB'den flaş liselerde yüz yüze eğitim açıklaması

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

Erdoğan ziyaret etmişti! Hayatını kaybetti

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

12 Şubat Türkiye koronavirüs tablosu açıklandı

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Ayağında patiklerle 33 saat sonra bulundu, ilk kelimesi ’üşüyorum’ oldu

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

Görüntüleri olay olmuştu! 'Tacizci Hoca' hakkında flaş karar

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Öpüşme itirafı: İbrahim Tatlıses herkesi...

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

Netflix, ünlü dolandırıcıya 320 bin dolar ödedi

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

İbo Show'da kriz! Usta sanatçılar yer kapmak için birbiriyle yarıştı

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

Kapıcılar Kralı'nın seksi ismiydi! Son hali üzdü...

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

11 ay boyunca istismar edildiğini açıkladı

Diğer Haberler

Olağan Şüpheliler dizisinin fragmanı yayınlandı! Olağan Şüpheliler Exxen'de ne zaman başlıyor?

Olağan Şüpheliler'den ilk görüntüler yayınlandı!

Ramo'da Sibel öldü mü? Ramo 32. son bölüm final sahnesinde Şerif bombası! Sibel ve Ramo'ya ne olacak?

Ramo'da şoke eden final!

Çukur 116. yeni bölüm ön izleme sahnesi yayınlandı! Çukur'da Cumali'nin şaşırtan değişimi

Çukur'da Cumali'nin şaşırtan değişimi!

Masumlar Apartmanı 22. yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Çöp toplarken Esra'ya yakalanan Han'ın sırrı ortaya mı çıkıyor?

Masumlar Apartmanı'nda Han böyle yakalanıyor!

Yeşilçam dizisinden ilk fragman yayınlandı! İşte Çağatay Ulusoy'un yeni dizisi Yeşilçam'ın oyuncu kadrosu ve konusu

Çağatay Ulusoy ekranlara böyle dönüyor!

Sol Yanım dizisi bitiyor mu? Sol Yanım final bölümü ne zaman?

İddialı başlayan dizi reytinglere yenildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.