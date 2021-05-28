Alev Alev dizisi mutlu sonla final yaptı! Demet Evgar ve Berkay Ateş'ten Alev Alev'e veda paylaşımları

Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Dilan Çiçek Deniz, Cem Bender, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan, Berker Güven, Toprak Can Adıgüzel ve usta oyuncu Zuhal Olcay'ın başrollerde oynadığı Alev Alev dizisi 27 Mayıs Perşembe akşamı ekrana gelen 28. bölümüyle final yaparak ekrana veda etti.

ALEV ALEV'DE MUTLU SON! ÇELEBİ CEZASINI BULDU

Alev Alev'in final bölümünde Cemre, Ozan'ın daha önce yaptığı evlilik teklifini kabul ettiğini söyledi. Ozan ile Cemre mutluluğa ilk adımlarını attılar ve evlendiler.



Tüm zorlukları birer birer geride bırakan Ömer ile Rüya ise tam olarak bir aile olmak adına önemli bir müjde aldılar. Rüya, Ömer'e baba olacağını söyledi. İkili sevinçten birbirlerine sarıldı. Ömer mutluluğunu tüm mahalleliyle paylaştı.

Çiçek ile İskender birbirlerine aşklarını ilan ettiler ve Çiçek, onun çıkmasını bekleyeceğini söyledi. Çelebi yatırıldığı akıl hastanesinde hayatına devam ederken, Cemre ve Ozan ile Rüya ve Ömer çocuklarıyla birlikte ailecek mutluluklarının tadını çıkardılar.

DEMET EVGAR'DAN VEDA PAYLAŞIMI

Alev Alev dizisindeki başarılı oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Demet Evgar final bölümüyle birlikte veda mesajı paylaştı. Ünlü oyuncu paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

"Her rol benim için yeni bi macera. Bugün de Cemre’ nin sonuna geldik...Her macerada karşılaştıklarımla, kendimle ilgili yeni şeyler öğreniyor oluyorum. Hayat bana bu süreçte anlatacaklarını etrafımdaki insanlarla sunuyor. Muhteşem bir oyuncu kadrosuyla çalıştığım için öncelikle oyun arkadaşlarıma tek tek sarılır , pek çok öperim. Set ekibine , yapımcıma, yönetmenlerime, kanalımıza, yazarlara içinden geçtiğim tüm bu süreçte, öğrettiği, farkettirdiği her şey için de teşekkür ediyorum. Tek amacım bu ülkede sesini duyuramayan milyonlarca Cemre’ nin içindeki alevin şahitlerinden biri olmaktı. Ufacık da olsa bi işe yaradı mı bilmem. Bu sorunlar büyük, köklü, çookk eski sorunlar. Ama birbirimizi gördükçe, sesimizi duydukça güçlendiğimizi biliyorum ve bu gücü sizlerle yaşıyorum. Canım seyircime tüm kalbimle teşekkür ederim. Yeni buluşmamızı iple çekiyor olacağım."