Alev Alev dizisinde final tarihi netleşti!

Show Tv bu sezon birçok dizisi için final kararı vererek izleyicilerini şaşırtıyor. Çukur, Arıza, Kuzey Yıldızı ve Ramo’dan sonra bir süredir reytingleri düştüğü için final yapacağı konuşulan Alev Alev dizisinin final tarihi belli oldu. Bu sezona iyi başlayan dizinin bu akşam 24. bölümü yayınlanacak.

ALEV ALEV DİZİSİ İÇİN SON DÖRT BÖLÜM

Demet Evgar, Dilan Çiçek Deniz ve Hazar Ergüçlü’nün başrollerinde yer aldığı dizinin finaline sadece 4 bölüm kaldı. Alev Alev 28. bölümü itibari ile ekran ömrünü tamamlayacak.



