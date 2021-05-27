Alev Alev'in yıldızından şaşırtan paylaşım! Dilan Çiçek Deniz yeni işini açıkladı

Başarılı oyuncu Dilan Çiçek Deniz, son dönemin en gözde oyuncuları arasında. Bu sezon Demet Evgar ve Hazar Ergüçlü'yle başrolünü paylaştığı "Alev Alev" ile güçlü kadınların hikayesine can veren ünlü oyuncu, bir yandan da yeni projeleri için çalışmaya devam ediyor. Dergi ve reklam çekimleri için koşturan Dilan Çiçek Deniz, henüz detaylarını açıklamadığı yeni projelerinden de fotoğraflar paylaşıyor. Sosyal medyada oldukça aktif olan oyuncu, gün içinde yaptıklarını ve çekim aralarındaki eğlenceli anları da paylaşmayı ihmal etmiyor.

Yeni işini açıkladı

Dilan Çiçek Deniz'in yeni projesinin ne olduğunu henüz bilen yok. Ancak bugün set fotoğraflarına bir ara verip hayatındaki bir yeniliği gösterdi. Ünlü oyuncu boş vakitlerinde başladığı yeni işi büyük bir keyifle paylaştı.

"Yarı zamanlı oyuncu, yarı zamanlı bebek bakıcısı" diyerek bir video paylaşan Dilan Çiçek Deniz, küçük çocuklarla geçirdiği eğlenceli anları paylaştı. Daha sonra yine setin yolunu tutan ünlü oyuncu, yeni projesiyle ilgili ser verdi sır vermedi.



