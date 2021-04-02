Alev Alev ne zaman final yapacak? Alev Alev dizisinin final tarihi ile ilgili açıklama...

Show Tv'de yayınlanan ve başrollerini Demet Evgar, Hazar Ergüçlü, Berkay Ateş, Cihangir Ceyhan ve Dilan Çiçek Deniz’in üstlendiği Alev Alev dizisinde Ozan karakterini canlandıran Berkay Ateş ölerek diziye veda ediyor. İzleyiciler bu üzücü ayrılık sonrası Alev Alev ne zaman final yapacak sorusunun yanıtını merak etmeye başladı. Peki Alev Alev ne zaman final yapacak?

ALEV ALEV NE ZAMAN FİNAL YAPACAK? ALEV ALEV DİZİSİNİN FİNAL TARİHİ

Alev Alev dizisinde Berkay Ateş’in canlandırdığı Ozan karakteri diziye veda ediyor. Cemre’ye aşık olan Ozan karakteri, Çelebi tarafından öldürülerek diziye veda ediyor. Alev Alev'e veda eden Berkay Ateş'in Çukur dizisine Karakuzular olarak geri döneceği söyleniyor. Bu nedenle Ozan karakteri Alev Alev dizisinden tamamen çıkıyor. Sezon sonu final yapacak olan Çukur dizisine 8 bölüm daha oynamak için dönecek için dönecek olan Berkay Ateş, Karakuzuların başına geçecek.

Show TV'nin büyük ümitlerle başlayan dizisi Alev Alev'in ise, Çukur dizisinde olduğu gibi sezon sonu final kararı aldığı öğrenildi.

