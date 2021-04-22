Alev Alev yeni bölüm fragmanı izle | İskender hapse mi giriyor?

Her Perşembe saat 20:00'da Show TV'de yayınlanan sevilen dizi Alev Alev, her Perşembe akşamı izleyicileri ekran başına kilitlemeyi sürdürüyor. Yayınlanan son bölümde Cemre, kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Ozan'ın sürpriz teklifi ile karşılaşmıştı. Peki Alev Alev yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM FRAGMANI (24. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.

ALEV ALEV DİZİSİ SON BÖLÜM ÖZETİ (23. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin 23. bölümünde kardeşinin hamlesi sonucu tutuklu yargılanmaya başlayan Çelebi, intikam oklarını İskender'e çevirecektir. Çiçek, İskender'in başının belaya girmesi üzerine, bir karar vermek zorunda kalacaktır. Cemre, kızı Güneş'le mahalleye dönüp ev tutarken, Çelebisiz yeni hayatının henüz ilk günlerinde, Ozan'ın sürpriz ve şaşırtan teklifi ile karşılaşır. Bülent cinayetine dair sırlar aydınlanmaya devam ederken, Bülent'in yokluğu herkesin hayatını alt üst edecektir.

ALEV ALEV YENİ BÖLÜM 2. FRAGMANI (24. BÖLÜM)

Alev Alev dizisinin yeni bölüm 2. fragmanını aşağıdaki videodan izleyebilirsiniz.