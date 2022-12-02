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Alev öğretmenin sınıflarını yenilediği köy okulu koleji aratmıyor

02.12.2022 13:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bandırma ilçesine bağlı kırsal Yeniyenice Mahallesi'ndeki ilkokulun öğrencileri, öğretmen Alev Sungur'un çabasıyla derslikleri yenilenen okullarında eğitim görüyor, sinema ve jimnastik salonunda vakit geçiriyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesi kırsal Yeniyenice Mahallesi'nde görevli müdür yetkili öğretmen Alev Sungur'un çabasıyla bambaşka bir görünüme kavuşan köy okulunda koleji aratmayan donanımla eğitim veriliyor.

İlçeye 20 kilometre uzaklıktaki Yeniyenice Mahallesi İlkokulu'na Isparta'nın Yalvaç ilçesinden geçen sene atanan 36 yaşındaki Sungur, 9 yıllık meslek hayatında kendi isteğiyle köy okullarında görev aldı.

Şehirden uzak yaşayan Yeniyeniceli çocukları daha iyi imkanlara kavuşturmak isteyen Sungur, öğrenci mevcudu 27 olan, kendisi dahil 3 öğretmenin bulunduğu iki katlı okulun önce sınıflarında değişiklik yaparak rengarenk görünüme kavuşturdu.

Kitap okuma köşesi oluşturan Alev öğretmen, ikinci kattaki bir sınıfı jimnastik salonuna dönüştürdü. Öğrenciler, Bandırma'dan haftada bir gün gelen jimnastik öğretmeni sayesinde salonda spor yapıp eğlenceli vakit geçiriyor.

Sungur, sınıflardan birini de ahşap paletleri yan yana dizerek oturma yeri yapıp sinema salonu haline getirdi. Projeksiyon ve ses sistemi sayesinde beyaz perdeye yansıtılan filmleri keyifle izleyen öğrencilere, öğretmenleri mısır da ikram ediyor.

Yağışlı ve soğuk havalarda teneffüs saatleri dışarı çıkamayan çocuklar, Alev öğretmenin okulun koridorunda oluşturduğu parkurda oynayarak birbirleriyle yarışıyor.

"ÇOCUKLAR DA BEN DE ÇOK MUTLUYUZ"

Öğretmen Alev Sungur, AA muhabirine, öğrencilerin okulda yapılan değişiklerden çok memnun olduğunu söyledi.

Okulda çocuklarla çok güzel vakit geçirdiklerini belirten Sungur, "Bunları yaparken hem bol emek hem de maddiyat gerekti. Emek kısmını çocuklarla beraber hallettik diyebilirim, onlar da bana yardımcı oldular çünkü onlar için ne kadar çabaladığımı gördüler. Kırsal bir yerde olmamıza rağmen çocuklar özel okul tadında bir yerde eğitim görsünler istedim." diye konuştu.

Velilerin de okulun yeni halini çok beğendiğini dile getiren Sungur, İl Milli Eğitim Müdürü Ali Tatlı'nın bundan haberdar olmasıyla "81 İlde Çalıkuşu" dergisinde çalışmalarının yer aldığını aktardı.

Milli Eğitim Bakanlığının sosyal medya hesabından da okullarıyla ilgili paylaşım yapıldığını bildiren Sungur, şöyle devam etti:

"Sayın Bakanımız Mahmut Özer beni aradı, tebrik etti. Aradığı için çok mutlu oldum. Okul bahçemize bir park yapılmasını istiyordum, sağ olsun Bakanımız parkın yapılması için hemen talimat verdi. Okul bahçemize bir park ve hobi bahçesi yapılacak. Çocuklar da ben de çok mutluyuz. Yaptıklarımın hepsini çocuklar mutlu olsun diye yaptım. Şehirdeki bir çocuktan geri kalmalarını istemedim ve amacıma da ulaştığımı düşünüyorum. Çocuklar okula geliyorlar, gitmek istemiyorlar. Ben giderken 'Öğretmenim biz biraz daha kalıp kitap okuyabilir miyiz?' diyorlar. Bu da benim amacıma ulaştığımı gösteriyor."

DERSLER BİTSE BİLE EVLERİNE GİTMEK İSTEMİYORLAR

Öğrencilerden Muhammet Eren Kurban da öğretmenlerinin okulun her yerine güzellik kattığını belirtti.

Sabah okula geldiklerinde ders başlamadan önce oyun oynadıklarını anlatan Kurban, "Cuma günleri jimnastik yapıyoruz, boş derslerde de sinema izliyoruz. Patlamış mısırla film izliyoruz, sinemaya gitmemize gerek kalmadı." ifadesini kullandı.

Damla Takım ise Alev öğretmenini çok sevdiğini dile getirdi.

Takım, öğretmenlerinin sınıflarını güzelleştirdiğine değinerek, "Öğretmenimiz okulumuzu rengarenk yaptı. Kitap okurken okul bitse bile öğretmenimize okuldan gitmek istemediğimizi söylüyoruz." diye konuştu.

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Balıkesir Bandırma sinema jimnastik köy okulu rengarenk

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