YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İstanbul
  4. Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama:

Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Doğan'dan Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'a yapılan saldırıyla ilgili açıklama:

06.08.2022 14:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz"

İSTANBUL (AA) - Alevi Vakıfları Federasyonu Başkanı Haydar Baki Doğan, Kartal Cemevi Başkanı Selami Sarıtaş'ın evinin önünde kimliği henüz belirlenemeyen kişilerce saldırıya uğramasını kınadı.

Doğan, Kartal Cemevi'nde basın mensuplarına yaptığı açıklamada, muharrem ayının ilk günü Ankara'da eş zamanlı olarak cemevlerine yapılan saldırıdan sonra, dün gece de federasyonlarının 2. Başkanı ve Kartal Cemevi Başkanı Sarıtaş'ın evinin önünde motorlu ve kasklı iki kişi tarafından saldırıya uğradığını hatırlattı.

Sarıtaş'a yapılan saldırının faillerinin bir an evvel yakalanıp adalete teslim edilmesini beklediklerini söyleyen Doğan şunları kaydetti:

"Ülkemizin son zamanlarda içine çekilmeye çalışıldığı bu bulanık ve karanlık çağrıştırıcı dönemin farkındayız. Alevi kurumlarını sindirmeye, korkutmaya yönelik bu tür saldırıları kınıyoruz. Tarihten aldığımız Hz. Ali Efendimiz'in felsefesi 'Bin kere mazlum olsan da bir kere zalim olma.' şiarıyla bu tür olaylarda sabrımızı koruyoruz. Bu topraklarda tarih boyunca Aleviler hiçbir toplumun hiçbir kesimine karşı ön yargı taşımamış, zalim olmamış ve dayanışma, birlik beraberlik, kardeşlik duygularıyla eşit vatandaşları oldukları vatanın bir ferdi olma düşüncesini taşımışlardır. Tüm siyasi parti liderlerine ve halkımıza muharrem oruçlarının tutulduğu, lokmaların paylaşıldığı bu matem günlerimizde ülkemizin içine çekilmeye çalışıldığı bu kaosa karşı birlik, beraberlik mesajlarının verilmesi amacıyla 3 bine yakın cemevimizin kapısının sonuna kadar açık olduğunu vurguluyor ve sizleri muharrem lokmamızı paylaşmaya davet ediyoruz."

Açıklamada diğer Alevi derneklerinin yöneticileri de yer aldı.

- Kartal Belediye Başkanı Yüksel'den geçmiş olsun mesajı

Öte yandan Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel de Sarıtaş için geçmiş olsun mesajı yayımladı.

Muharrem ayında birlik ve beraberliğe kast edenleri şiddetle kınadığını belirten Yüksel, mesajında, "Muharrem ayında birlik ve beraberliğimize kast edenleri şiddetle kınıyor, saldırganların bir an önce adalet önünde hesap vermesini diliyorum." ifadesini kullandı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Futbol: Spor Toto Süper LigFutbol: Spor Toto Süper Lig
Giresunspor, Talha Ülvan'ı transfer ettiGiresunspor, Talha Ülvan'ı transfer etti
Pendik'te boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybettiPendik'te boğazından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

İstanbul Namaz Vakitleri 6 Ağustos Cumartesi

İmsak
04:16
Sabah
05:58
Öğle
13:15
İkindi
17:08
Akşam
20:23
Yatsı
21:57

İstanbul Nöbetçi Eczaneler 6 Ağustos Cumartesi

Hayat Eczanesi
Adalar
Yeni Eczane
Adalar
Deniz Eczanesi
Adalar
Bülent Eczanesi
Adalar
Yaylalı Eczanesi
Arnavutkoy
Fatih Eczanesi
Arnavutkoy
Efsane Eczanesi
Atasehir
Tümünü Göster
İstanbul ECZANELER
İstanbul ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Penisinin boyutunu uzatmak istedi! Öyle bir şey yaptı ki...

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Tatilde aradığınız huzuru Didim'de bulabilirsiniz!

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Bel ve sırt sağlığınıza iyi gelirken kaliteli bir uyku çekmenizi de sağlayacak çift kişilik yataklar

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Sevdiklerinize kulak verin! Pişman olmayacaksınız

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Damat gelini düğünlerinde döverek öldürdü

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Sıcaklarla baş etmenin en pratik yolu portatif klima önerilerimize mutlaka göz atın!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.