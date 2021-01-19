YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Denizli
  4. Alevler atölyeden metrelerce yukarıya yükseldi

Alevler atölyeden metrelerce yukarıya yükseldi

19.01.2021 19:59 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu bir bıçak ve kereste atölyesi alevlere teslim oldu.

Denizli’nin Serinhisar ilçesinde, tiner parlaması sonucu bir bıçak ve kereste atölyesi alevlere teslim oldu. Metrelerce yükselen alevlerin diğer atölyelere sıçramaması için zamanla yarışıldı.
Edinilen bilgiye göre, Serinhisar ilçesi Yatağan Mahallesinde faaliyet gösteren Şevket Aktürk’e ait bıçak ve kereste atölyesinde tiner parlaması sonucu yangın çıktı. İçeride bulunan çok sayıda tiner kovasına sıçrayan alevler nedeniyle yangın giderek büyüdü. Bıçak atölyesinin etrafında bulunan kereste işleme bölümüne alevlerin sıçraması üzerin iş yerindeki yangından yükselen alevler metrelerce yüksekliğe ulaştı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye İtfaiye, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri yaklaşık 1,5 saatlik çalışmaya rağmen alevleri kontrol altına almakta güçlük yaşadı. Çevrede bulunan diğer kereste fabrikalarına yangının sıçramaması için aralıksız müdahale devam ediyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı Kaybolan çocuk kar mağarası yaparak hayatta kaldı
PAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacakPAÜ’de 15 Temmuz şehitleri anılacak
1/

Denizli Namaz Vakitleri 19 Ocak Salı

İmsak
06:45
Sabah
08:09
Öğle
13:19
İkindi
15:57
Akşam
18:19
Yatsı
19:39

Denizli Nöbetçi Eczaneler19 Ocak Salı

Efe Eczanesi
Merkezefendi
Göksu Eczanesi
Merkezefendi
Kekik Eczanesi
Merkezefendi
Ozan Eczanesi
Merkezefendi
Aylin Eczanesi
Pamukkale
Büşra Boyacı Eczanesi
Pamukkale
Çamlık Eczanesi
Pamukkale
Tümünü Göster
Denizli ECZANELER
Denizli ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Cezaevi firarisi narkotik polisine yakalandı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Samsunspor Başkanı Yıldırım ile taraftar arasında polemik

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Beyaza bürünen üniversite kampüsünde kartpostallık görüntüler

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Trabzonspor, İttifak Holding Konyaspor maçı hazırlıklarına başladı

Diğer Haberler

Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı

Erzurum'da cinayet suçundan 52 yıl kesinleşmiş cezası bulunan firari Denizli'de yakalandı

Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti

Zehir tacirlerinin uyuşturucuyu sakladıkları yer pes dedirtti

52 yılla aranan çocuk katili saklandığı evde yakalandı

52 yılla aranan çocuk katili saklandığı evde yakalandı

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı

Çalıştıkları fabrikadan 25 ton yakıt çalan işçiler kameraya yakalandı

Kaymakam aileleri çat kapı ziyaret etti

Kaymakam aileleri çat kapı ziyaret etti

Gedik Piliç pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor

Gedik Piliç pandemiye rağmen yatırımlarına devam ediyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.