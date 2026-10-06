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Alex de Souza Ankara yolunda mı? Gençlerbirliği'nde sürpriz isim

Metin Diyadin'in ayrılığının ardından Gençlerbirliği'nde teknik direktör arayışı sürerken, 49 yaşındaki Alex de Souza menajerler aracılığıyla kulübe önerildi.

Alex de Souza Ankara yolunda mı? Gençlerbirliği'nde sürpriz isim
Emre Şen

Gençlerbirliği'nde Metin Diyadin dönemi sona ererken, kırmızı-siyahlı kulüpte yeni teknik direktör arayışı hız kazandı. Bu süreçte Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza'nın menajerler aracılığıyla yönetime önerildiği öne sürüldü.

DİYADİN'LE YOLLAR AYRILDI

Başkan Arda Çakmak, Diyadin'in istifa ettiğini, ikna çabalarına rağmen kararından dönmediğini ve yolların ayrıldığını açıkladı. 58 yaşındaki Trabzonlu teknik adam, geçen sezon yeniden göreve geldiği Gençlerbirliği'nde takımın Süper Lig'de kalmasında önemli rol oynamıştı. Ayrılığın ardından yönetim kurulu yeni isim için toplandı. Gençlerbirliği cumartesi günü Amedspor'u konuk edecek.

ALEX DE SOUZA'NIN TEKNİK DİREKTÖRLÜK KARNESİ

Alex de Souza Ankara yolunda mı? Gençlerbirliği nde sürpriz isim 1

49 yaşındaki Brezilyalı teknik adam, Türkiye'de daha önce Antalyaspor'da görev yaptı. Operário-PR, Avai FC ve São Paulo U20 takımlarını da çalıştıran Alex de Souza, bu yılın şubat ayında Brezilya'daki Athletic Club'ın başına geçti ve halen bu görevi sürdürüyor.

LİSTEDE BİR İSİM DAHA VAR

Gündeme gelen bir diğer aday ise Sivasspor'u son olarak çalıştıran Bülent Uygun. Yine menajerler aracılığıyla önerilen tecrübeli teknik adam, 2024'ten bu yana takım çalıştırmıyor.

SÜPER LİG'DE 5. TEKNİK DİREKTÖR AYRILIĞI

Diyadin'in ayrılığıyla birlikte bu sezon görevinden ayrılan teknik direktör sayısı beşe yükseldi. Daha önce Gaziantep FK'da Mirel Rădoi, Trabzonspor'da Fatih Tekke, Eyüpspor'da Özhan Pulat ve Çorum FK'da Uğur Uçar yollarını ayırmıştı. Gençlerbirliği'nin teknik direktör tercihini nasıl kullanacağı ise merak konusu olmaya devam ediyor.

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Alex de Souza
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