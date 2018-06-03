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Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 03.06.2018 16:59 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin unutulmaz futbolcusu Alex de Souza, 14 sene önce sarı lacivertli kulübe imza attığı günün yıldönümü ile ilgili paylaşım yaptı.

Alex de Souza'dan Fenerbahçe'ye transferinin yıldönümüyle ilgili paylaşım geldi

Spor Toto Süper Lig ekibi Fenerbahçe’nin eski kaptanı ve efsanesi Alex de Souza, sarı lacivertli kulüple resmi sözleşme imzaladığı günün yıldönümünde bir paylaşım yaptı.

Instagram hesabından duygusal bir mesaj yayınlayan Brezilyalı futbolcu, 14 yıl önceki imza töreninden fotoğraflar paylaşırken teknik direktör Christop Daum, takım arkadaşı Fabio Luciano ve yönetici Hakan Bilal Kutlualp’e de teşekkür etmeyi unutmadı.

Alex de Souza, “Burada 3 kişiye sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Hakan Bilal, beni Fenerbahçe'ye getirmek için verdiği çabalar için, Christoph Daum, bende ısrarcı olduğu ve yüksek seviyede oynamam için beni koruduğu için ve @f.luciano3 beni gelmeye ikna ettiği ve adaptasyon sürecimde yardımları için. Geri kalanı tarihe yazıldı… Çok güzel bir tarihe” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler:
alex de souza Fenerbahçe

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