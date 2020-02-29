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Alex de Souza'dan şehitler için başsağlığı mesajı

FUTBOL HABERLERİ  | 29.02.2020 11:32 | Son Güncelleme

Adını Fenerbahçe'nin efsaneleri arasına yazdıran Alex De Souza, İdlib'de şehit verdiğimiz 33 askerimiz için yayınladığı mesajda üzerinde Türk bayrağı olan fotoğrafı tercih etti.

Alex de Souza'dan şehitler için başsağlığı mesajı

İdlib'de Esed rejiminin düzenlediği hain saldırıda 33 askerimiz şehit oldu. Fenerbahçe'nin efsane oyuncusu Alex de Souza da bu duruma kayıtsız kalmadı.

Alex, sosyal medya hesabından "Hayatını kaybeden Türk Askerleri için çok üzgünüm. Başın sağolsun Türkiye" paylaşımında bulundu. Bu paylaşım 80 binden fazla beğeni aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe alex de souza idlib

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