Alex de Souza'dan teknik direktörlük açıklaması

2015 yılında Coritiba'dayken kramponlarını asan Alex de Souza futbola hoca olarak dönüyor. 43 yaşındaki Fenerbahçe efsanesi, Brezilya'da ilk teknik direktörlük deneyimini yaşamaya hazırlanıyor.
Alex de Souza, bri süredir Coritiba'da teknik direktörlük hazırlıklarını sürdüarüyor.
Brezilyalı emekli oyuncu açıklamasında; "Bir futbolcu olarak, her zaman teknik direktörlüğe eğilimim var. 30 yıldır bu işin içindeyim. Neler yapmam gerekebileceğini biliyorum. Coritiba'nın benim gibi bu işte genç yaşta olanlar için harika bir potansiyeli var." dedi.
Alex de Souza'nın adı Brezilya'daki birçok kulüple anılıyor. 43 yaşındaki Alex, 2021 yılında bir kulüp çalıştırmak istediğini daha önce açıklamıştı.
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