SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Alex de Souza Fenerbahçe maçında tribünde yerini alacak

Alex de Souza Fenerbahçe maçında tribünde yerini alacak

FENERBAHÇE HABERLERİ  | 12.06.2020 17:55 | Son Güncelleme

Fenerbahçe'nin Brezilyalı yıldızı Alex de Souza ve tercümanı Samet Güzel bu akşam oynanacak "Fenerbahçe-Kayserispor" maçında "karton taraftar" olarak tribünde yer alacak.

Alex de Souza Fenerbahçe maçında tribünde yerini alacak

Süper Lig'de özlem bitiyor. Koronavirüs nedeniyle verilen aranın ardından Fenerbahçe 27. hafta maçında Ülker Stadı'nda Kayserispor ile karşı karşıya gelecek. Son 7 maçından galibiyet çıkartamayan Fenerbahçe son 8 haftada takımın başında olacak Tahir Karapınar ile Kayserispor karşısında galibiyet arayacak. Düşme potasında yer alan Kayserispor ise Fenerbahçe deplasmanında kazanmak istiyor.

Fenerbahçe'nin efsane ismi Alex de tribündeki yerini aldığını sosyal medyadan müjdeledi. Brezilyalı eski yıldız ve tercümanı Samet Güzel bu akşam oynanacak "Fenerbahçe-Kayserispor" maçında "karton taraftar" olarak tribünde yer alacak. Koronavirüs pandemisi nedeniyle tribünleri dolduracak olan karton taraftarlar arasında eski popüler futbolcuların da olması epey ilgi çekti.

5ee37cf966a97c8ac840e5cb

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Herkes sussun, sen konuş' 'Herkes sussun, sen konuş'
Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bu markalardan uzak durun!

Bu markalardan uzak durun!

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Babacan'dan erken seçim açıklaması! Tarih de verdi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ve Beşiktaş onun peşinde

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe ayrılığı resmen açıkladı

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

İşte evde vakit geçirmenin en keyifli yolu

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

Trabzonspor sırtını devlete dayamış

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En sevilen Fenerbahçe marşlarının sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

En güzel Fenerbahçe sözleri

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Alex de Souza Fenerbahçe maçında tribünde yerini alacak

Fenerbahçe-Kayserispor maçına Alex müjdesi!

Fenerbahçe-Kayserispor muhtemel 11'ler

Fenerbahçe'nin muhtemel 11'inde sürpriz isim...

Murat Elkatmış Fenerbahçe'nin radarına girdi

Fenerbahçe'den bir transfer bombası daha

Sergiy Rebrov Fenerbahçe hakkında ilk kez konuştu

Rebrov Fenerbahçe hakkında konuştu

Fenerbahçe - Kayserispor maçı muhtemel 11'lerİ

İşte F.Bahçe - Kayserispor maçının muhtemel 11'lerİ

Schürrle'nin menajerinden Fenerbahçe'ye cevap

Yıldız futbolcunun menajerinden Fenerbahçe'ye cevap

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.